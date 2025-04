Uforutsigbarheten som følger av president Donald Trumps aggressive tollpolitikk, fører til at selskaper utsetter investeringer og at forbrukere holder tilbake forbruket. Det mener sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF).

– Usikkerhet er dårlig for næringslivet, sa Georgieva på en pressekonferanse i forbindelse med vårmøtene i IMF og Verdensbanken i Washington torsdag.

Uttalelsene kommer to dager etter at IMF nedjusterte utsiktene for verdens økonomiske vekst dette året. Da sa pengefondet at sjansene for at verdens største økonomi USA skulle gå inn i en resesjon har økt fra 25 til rundt 40 prosent.

Georgieva advarte om at de økonomiske følgene av handelskonflikten ville ramme fattige land hardest, da disse ikke har midler til å motvirke skadene.

De amerikanske tollsatsene har ført til usikkerhet i børsmarkedene.