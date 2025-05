Hvorvidt USAs økonomi klarer å unngå en resesjon, eller ikke, kan bli avgjørende for videre retning i aksjemarkedet etter den seneste tids børsuro.

Blackrock-sjefen sier at resesjonen trolig allerede er kommet. JP Morgan og Goldman Sachs anser resesjonsrisikoen som «50/50», mens konsensus tror mest på at USA unngår en resesjon til tross for Donald Trumps iherdige, dog utilsiktede, forsøk på å skade økonomien.

Neste uke kommer makrotall som trolig vil vise et bratt fall i BNP-veksten siden foregående kvartal. Så får tiden vise hva tallene for resten av årets kvartaler blir, altså etter «Liberation Day».

Vi har spurt sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank: Blir det resesjon i USA?