Biter mindre enn fryktet

Statistisk sentralbyrå har blant annet vurdert hvordan økt amerikansk proteksjonisme og internasjonale handelskonflikter kan påvirke norsk økonomi. Gitt dagens situasjon ligger vi trolig nær de mer pessimistiske scenarioene som ble presentert i Økonomiske analyser 4/2024. Men selv i disse scenarioene ventes ikke et kraftig tilbakeslag: Fastlands-BNP anslås å falle med rundt 0,4 prosent innen 2027 – inkludert effekten av økt handelspolitisk usikkerhet. Det tilsvarer et årlig veksttap på i underkant av 0,15 prosentpoeng. Ikke ubetydelig, men langt fra noe krisescenario. Tapet blir dessuten mindre dersom renten kuttes.

Hvorfor såpass bra?

Norge er en liten, åpen økonomi som påvirkes av utviklingen hos våre handelspartnere. Det er likevel først og fremst Europa som betyr noe for oss: Den klart største delen av norsk eksport går til europeiske land, og omtrent halvparten til eurosonen. Til sammenligning gikk kun 3 prosent av eksporten til USA i 2023. Vi vil trolig slippe forholdsvis «billig» unna selv om USA skulle fastholde 10 prosent toll på norske varer. I hvert fall så lenge EU ikke innfører beskyttende mottiltak som også vi rammes av.

Den antatte vekstnedgangen vil ikke være nok til å utløse en vesentlig økning i arbeidsledigheten her hjemme.

Ja, økte tollsatser fra USA og økt usikkerhet rundt internasjonal handel vil dempe eksporten og svekke investeringsviljen i norsk industri. Men gitt Norges handelsmønster, blir effektene på Fastlands-BNP relativt begrensede. Den antatte vekstnedgangen vil ikke være nok til å utløse en vesentlig økning i arbeidsledigheten her hjemme.

Global vekstbrems

IMF har nylig nedjustert sine globale vekstanslag, og advarer om at høyere amerikanske tollsatser kan skape tilbudssjokk i USA og svekke etterspørselen blant handelspartnerne. Det gir lavere produktivitet og svakere vekst globalt. USA rammes hardest, mens Europa ser ut til å slippe noe lettere unna.

For Norge gjelder fortsatt hovedpoenget fra forrige avsnitt: Vi står ikke overfor et kraftig tilbakeslag.

Normalt møter sentralbankene svakere vekstutsikter med rentekutt. Den europeiske sentralbanken (ESB) gjorde nettopp dette forrige uke, i møte med svekkede utsikter. Samtidig har prispresset i eurosonen avtatt – lønnsveksten er stadig avtagende, og bedriftenes marginer bidrar ikke lenger til å holde prisveksten oppe. Utsiktene for inflasjonen dempes også av at den felleseuropeiske valutaen har styrket seg.

Utfordrende støtdemper

For Norges Bank er bildet imidlertid mer komplisert. Kronekursen er nemlig betydelig svakere enn ventet. Økt global usikkerhet og en lavere oljepris har nok bidratt til denne svekkelsen. Og selv om volatiliteten i både aksje- og rentemarkedet har avtatt noe nylig, er den fortsatt høy sammenlignet med historiske nivåer.

Selv med svakere vekstutsikter vil en svak krone bidra til å holde inflasjonen høy, noe som reduserer muligheten for rentekutt fra Norges Bank.

På den ene siden fungerer den svake kronen som en støtdemper og styrker lønnsomheten i eksportindustrien – et pluss i dagens situasjon. På den andre siden bidrar den også til høyere importpriser og dermed høyere inflasjon. Norges Bank har derfor ikke det samme handlingsrommet som ESB til å sette renten ned. Selv med svakere vekstutsikter vil en svak krone bidra til å holde inflasjonen høy, noe som reduserer muligheten for rentekutt fra Norges Bank. Et tidlig rentekutt vil eventuelt bidra til at kronen fortsetter å holde seg svak.

Konklusjon: Fortsatt høy rente

Selv om utsiktene nå skulle svekkes noe mer enn Norges Bank har sett for seg, er det lite som tyder på at rentekutt er nært forestående, slik vi ser det. Den svake kronen vil bidra til at inflasjonen forblir over målet. Vi holder derfor fast ved vår vurdering: Første rentekutt kommer tidligst i september.

For dem som håper på en rask lettelse i pengepolitikken, er beskjeden tydelig: Handelspolitisk uro biter mindre enn fryktet – og rentene her hjemme forblir høye.