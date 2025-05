Det ble kun skapt 62.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i april, ifølge Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Dette var langt færre enn ventet. Ifølge Trading Economics var konsensus på 108.000.

Samtidig er jobbveksttallet for mars justert fra 155.000 til 147.000.

Vanskelig for arbeidsgivere

Utdanning, helse og informasjon var blant flere sektorer som mistet jobber i løpet av måneden, mens det ellers var moderat sysselsetting, ifølge ADP.

– Uro er dagens ord, sier Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, i en kommentar til tallene. Hun poengterer at det er vanskelig for bedriftene å fatte ansettelsesbeslutninger i dagens miljø.

Lønnsveksten i april oppgis til 4,5 prosent, mot 4,6 prosent i mars. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 6,9 prosent, mot 6,7 prosent i mars, ifølge ADP.

Les også Ser rom for flere rentekutt ESB-topp garanterer at det ikke blir ekstra inflasjon – hverken i år eller neste år.

«Månedens viktigste»

Fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for april, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningen i forkant er en jobbvekst på 130.000, ned fra 228.000 i mars. Arbeidsledighetsraten ventes å være uendret på 4,2 prosent, ifølge Trading Economics.