Finansgigant: – Flerårig korreksjon som ikke er priset inn

I en ny rapport fra det uavhengige makrofirmaet TS Lombard hevdes det at faren for en brå resesjon i USA er overdrevet. I stedet mener makrofirmaet at investorene bør bekymre seg mer for en langsom og vedvarende svekkelse i selskapslønnsomheten.

«Profittmarginene er på vei inn i en flerårig korreksjon som ennå ikke er priset inn», skriver sjeføkonom Freya Beamish.

«Trusselen mot de amerikanske verdsettelsene er ikke en umiddelbar resesjon, men tusen små kutt fra populistisk politikk», mener Beamish.

Ligner mer på et lån

Makrofirmaet utsetter altså resesjonsvarslet i USA, men understreker at det vil komme en nedgang. Det er vanskelig å fastslå hvor skadene vil oppstå, også innad i arbeidsmarkedet, fordi tidligere vekst har vært drevet av globalisering og fri flyt av arbeidskraft. Nå ser man at disse gevinstene ligner mer på et lån enn en varig fordel.

«De grunnleggende drivkreftene bak profittveksten er ugjenkallelig svekket», skriver TS Lombard.

«Selv hvis forhandlingene med Kina feiler og DOGE demper etterspørselen mer enn ventet, er det ingen store ubalanser i det amerikanske arbeidsmarkedet. Noen sektorer – eiendom, transport, varehus og teknologi – har allerede korrigert og er under pre-covid-nivå. Risikoen for en langvarig resesjon virker derfor liten», fastslår sjeføkonom Beamish.

Kina trenger avtale

Mens USAs arbeidsmarked holder seg sterkt, er bildet i Kina annerledes.

Kinas økonomi har blitt mer avhengig av eksport etter svakere innenlandsk etterspørsel, samtidig som toll og global usikkerhet gjør situasjonen enda vanskeligere.

«Kina trenger sårt en avtale – innenlandsk gjeldsnedbygging øker eksportavhengigheten», skriver makrofirmaet.