Grisete tall fra USA

«I lys av den pågående amerikanske handelskrigen, vil det være betydelig oppmerksomhet rundt dagens amerikanske BNP-tall for første kvartal, som kommer til å bli relativt grisete», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Ferske tall viser at BNP-veksten i første kvartal var på minus 0,3 prosent. I fjerde kvartal 2024 var BNP-veksten på 2,4 prosent, ned fra 3,1 prosent i tredje kvartal.

Ifølge Trading Economics var det ventet en BNP-vekst på 0,3 prosent i første kvartal, mens Bloomberg forventet en nedgang på 0,2 prosent.

– Bråbrems

– Tallene viser en bråbrems i USA i første kvartal. Den underliggende etterspørselen har holdt seg mer stabilt oppe, som er et argument for at en del av den brå svekkelsen i første kvartal vil reverseres i andre kvartal. De virkelige effektene av tollsatsene vil vi først se i andre halvår av 2025, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til Finansavisen.

Ifølge sjeføkonomen er det en kraftig forverring av handelsunderskuddet, som igjen er forklart av svært høy importetterspørsel. Hov mener de mer langsiktige virkningene vil komme mer til syne gjennom andre halvår i år, som resultat av de økte tollsatsene som nå er iverksatt.