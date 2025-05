PCE-inflasjonen i USA (personal consumption expenditure) flatet ut mot måneden før, viser ferske tall. Det er i tråd med analytikernes forventninger. Årsveksten ligger på 2,3 prosent, litt over estimatene på 2,4 prosent.

– Ja, tallene er litt høyere enn ventet, men samtidig falt jo inflasjonen. Det er interessant, fordi vi frykter stagflasjon i USA – altså at veksten skal avta og inflasjonen tilta. Tidligere i dag fikk vi tall som viste nedgang i økonomien i USA, samtidig som vi nå ser at inflasjonen går ned, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, endte også flatt mot måneden før. Analytikerne hadde imidlertid ventet en vekst på 0,1 prosent, så inflasjonen ble litt lavere enn ventet.

På årsbasis ligger veksten på 2,6 prosent, som er i tråd med konsensus.

PCE-tallene er Federal Reserves foretrukne indikator for prisveksten i USA.

– PCE-inflasjonen er viktig for sentralbanken, og selv om den ikke er like mye ned som ventet, trakk nok Trump et lettelsens sukk. Han blir presset på at politikken hans skader økonomien, sier Knudsen.

– Trump har helt åpenbart gjort ting som på kort sikt er skadelig for økonomien, men enn så lenge gir det ikke utslag i inflasjonsmålingene.

Økt forbruk

Øvrige tall onsdag ettermiddag viser at private inntekter i USA økte med 0,5 prosent på månedsbasis i mars, mot 0,8 prosent i februar. Forventningen her var på 0,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Privat forbruk, som anses som den viktigste motoren i USAs økonomi, steg fra 0,5 til 0,7 prosent, mer enn analytikernes anslag på 0,5 prosent.