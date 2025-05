Resesjonsveddemål stiger markant

Prognosene viser at sannsynligheten for en amerikansk resesjon i 2025 har økt markant etter nye data torsdag ettermiddag.

USAs BNP-vekst i første kvartal var negative 0,3 prosent – mot ventet minus 0,2 prosent – og kraftig ned fra pluss 2,4 prosent i fjerde kvartal. En resesjon kjennetegnes (normalt sett) av minst to sammenhengende kvartaler med negativ BNP-vekst, som også er kriteriet i predikasjonsmarkedene.

På Polymarket er sannsynligheten nå 67 prosent for at det blir resesjon i USA i løpet av 2025. Rett etter BNP-dataene var den oppe i 72 prosent. Det er det høyeste nivået målt på akkurat denne kontrakten, med tidligere topp på 66 prosent den 9. april.

På Kalshi er sannsynligheten i skrivende stund 70 prosent, opp fra 55–56 prosent for en uke siden.

Fire kutt priset inn

Det prises nå, etter BNP-tallene, inn fire rentekutt fra den amerikanske sentralbanken for inneværende år, mens sentralbankens egne prognoser taler for mest sannsynlig to kutt, ifølge Bloomberg.

– Tallene viser en bråbrems i USA i første kvartal. Den underliggende etterspørselen har holdt seg mer stabilt oppe, som er et argument for at en del av den brå svekkelsen i første kvartal vil reverseres i andre kvartal. De virkelige effektene av tollsatsene vil vi først se i andre halvår av 2025, sa Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til Finansavisen.

BNP-tallet ble påvirket av flere «spesielle faktorer», noterer Goldman Sachs, som blant annet peker på «den største negative effekten på veksten noensinne fra nettoeksporten som følge av importbølgen i forkant av tollinnføringen». Meglerhuset tilskriver 45 prosent sannsynlighet for amerikansk resesjon de neste tolv månedene.

Skylder på Biden

President Donald Trump gir sin forgjenger Joe Biden skylden for de svake dataene.

– Dette er Bidens aksjemarked, ikke Trumps. Jeg tok ikke over før 20. januar. Snart kommer tollen til å trå i kraft, og rekordmange selskaper begynner å komme til USA, skriver Trump i Truth Social.

Han lover at USAs økonomi skal blomstre så snart de er kvitt «overhenget fra Biden» og ber folk være tålmodige, skriver NTB.