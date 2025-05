Arbeidsledigheten var i april på 2,0 prosent, melder Nav.

Ved utgangen av måneden var 60.600 personer registrert som helt arbeidsledige.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 76.200 og tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi anslår at antallet helt ledige holder seg relativt stabilt, når vi korrigerer for bruddet i statistikken og normale sesongvariasjoner i april, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av april var det totalt registrert 98.800 arbeidssøkere hos Nav, tilsvarende 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Nav påpeker i meldingen at de denne våren innfører et nytt arbeidssøkerregister og andre endringer som påvirker statistikken. Det gjør at april-tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere måneder, og det publiseres derfor heller ikke sesongjusterte tall denne måneden.