Norsk PMI: – Laveste siden juli 2020

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 46,1 i april, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er den laveste indeksen siden juli 2020.

«En indeks godt under 50 tyder på nedgang i aktiviteten. Et markert fall i ordreindeksen bidro mest til nedgangen i PMI, men også indeksene for produksjon og sysselsetting gikk ned», skriver seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, i en oppdatering.

Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting avtok med 5,4 poeng til 44,9.

Prisindeksen for innkjøpte varer falt til 57,3, ned fra 60,9 i mars. Ifølge meldingen var det også i april få som trakk frem varer med prisfall, mens flere av respondentene trakk frem økte priser på blant annet trelast, stål og generelle prisøkninger.