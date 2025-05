«Bensinprisen falt akkurat under 1,98 dollar per gallon, det laveste på årevis, dagligvarer (og egg!) er ned, energi er ned, boliglånsrenter er ned, sysselsettingen er sterk og mange flere gode nyheter, når milliarder av dollar kommer inn fra tollene. Akkurat som jeg sa, og vi er bare i en OVERGANGSFASE, akkurat kommet i gang!!!»

Det skriver president Donald Trump på sitt sosiale nettverk TruthSocial på fredag, før han på slutten av meldingen igjen tar til orde for at sentralbanken Federal Reserve skal senke styringsrenten.

«Konsumentene har ventet i årevis på å se at prisene går ned. INGEN INFLASJON, FED BØR SENKE RENTEN!!!»

BJEFFER: Donald Trump går igjen etter Fed-sjefen og krever rentekutt. Foto: NTB

Sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, mener Trump har en kortsiktig retorikk.

– Dette er helt håpløst for en stakkar å følge med på.

– Etter at han gikk kraftig ut mot Powell i påsken, og nærmest krevde at han måtte forlate jobben, steg markedsrentene. Da fikk Trump for mye motstand og han gikk tilbake på det.

Etter at Trump postet på Truth Social steg de amerikanske statsrentene. I etterkant steg både tiåringen og trettiåringen med 8 basispunkter.

Kortsiktig tenkt

Sjeføkonomen tenker også langsiktig når det kommer til hva Trumps stadige angrep og vingling vil ha å si, fordi USA har et stort budsjettunderskudd å dekke inn. For at det skal reduseres må det tas harde og upopulære beslutninger.

Når Trump til stadighet angriper sentralbanksjefen, og andre personer generelt, mister ordene hans virkning, ifølge Andreassen.

– Når slik retorikk blir uproduktiv selv før det blir politikk, gjør det at upopulær politikk ikke blir satt ut i live. Det gjør at man ikke begynner på den lange veien mot bedring.

– Da blir ikke slike utsagn produktive, fordi han får backlash.

– Derfor blir ikke Powell kastet, sier Andreassen.

Bare bjeffer, biter ikke

Mandag 2. påskedag gikk Trump i strupen på Powell og kalte ham blant annet en stor taper. Det resulterte i markedsfall, men viktigst at rentene på de amerikanske statsobligasjonene steg kraftig.

Dagen etter trakk Trump seg på det, da han gikk ut og sa at han ikke ville sparke Powell og mente at han egentlig aldri heller hadde tatt til orde for det. Deretter falt markedsrentene igjen.

– Jeg og mange andre trodde at etter det ville han holde seg unna rentediskusjonen, og at han hadde lært at det var uproduktivt. Blir det for mye motstand backer han ut, sier Andreassen.

Nå får ikke Trumps utsagn ikke Andreassen til å tvile på hvorvidt Jerome Powell vil få sitte ut åremålet som sentralbanksjef, som løper til mai 2026.

– Han bare bjeffer og biter ikke, sier Andreassen.