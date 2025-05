Børsfallet vil dempe BNP-veksten

Nordmenn fortjener litt skryt. De har funnet ut at det går an å spare i mer enn bolig. I løpet av de siste ti årene har nordmenns finansielle sparing steget med nesten 2.000 milliarder kroner, selv etter at vi trekker fra lån. Nå skal vi riktignok være litt sobre med anerkjennelsen, for det har ikke vært veldig krevende å se økte fondsverdier med globale børser som har gått som en kule og en kronekurs som har innbydd til å flykte landet.

Når vi roter rundt i statistikken, er det særlig to forhold som utmerker seg: Økningen i finanssparingen har særlig kommet i aksjefond og i pensjonsrettigheter.

Spørsmålet vi da må stille oss, er om finanssparingen har kommet opp på et nivå hvor de siste månedenes børsfall begynner å bety noe for andre størrelser i økonomien, som forbruk og BNP. Det er en kjensgjerning at nordmenn har brukt boligen sin som sparebøsse og tatt ut verdistigningen i både biler, båter og overdådige gaver til sine ektefeller. På den annen side er det lite forskning på finanssparingens effekt – kanskje utover køen hos Urmaker Bjerke.

En enkel tommelfingerregel

Studier fra USA og Sverige, land som i lengre tid har vært flinkere til å investere i fremtidige kontantstrømmer enn oss, peker i retning av at finanssparingen har en reell effekt på forbruket. En enkel tommelfingerregel (fra begge land) tilsier at endringen i finanssparingen gir en tre prosents effekt på forbruket – både ved økning og fall. Det vil si: Stiger fondsplasseringen din med 100 kroner, øker du forbruket ditt med tre.