I et intervju med NBC svarer Trump bekreftende på spørsmål om hvorvidt USAs økonomi vil klare seg på lang sikt, selv om det skulle bli en resesjon på kort sikt.

– Dette er en overgangsperiode. Jeg tror vi kommer til å klare oss fantastisk, sier han.

Trump sier han ikke er bekymret for om det blir resesjon i landet, men innrømmer han at risikoen er til stede.

– Alt kan skje, men jeg tror vi kommer til å ha den beste økonomien i vårt lands historie.

Landets BNP krympet med 0,3 prosent i første kvartal sammenlignet med kvartalet før – noe som førte til resesjonsbekymring på Wall Street. I makroøkonomi er resesjon normalt definert som et fall i et lands BNP i to eller flere påfølgende kvartaler.