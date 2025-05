Storbank: Glem rentekutt nå – Fed trenger mer bevis

I sin ferske gjennomgang av amerikansk økonomi skriver Barclays at USAs sentralbank (Fed) trolig vil vente til juli før den setter ned styringsrenten, til tross for svak vekst i BNP i første kvartal. Storbanken fremhever at de økonomiske signalene nå er blandede, med et fortsatt solid arbeidsmarked, men også fallende vekst.

«Med svakere BNP, men fortsatt sterk innenlandsk etterspørsel og et solid arbeidsmarked, ser vi liten grunn for FOMC til å gjøre endringer før den har fått inn mer data,» skriver Barclays-økonomer ledet av Jonathan Millar.

Barclays-teamet viser til at BNP falt 0,3 prosent i første kvartal, men at dette i stor grad skyldtes økte importvolumer og lageroppbygging knyttet til forventede tolløkninger – ikke svak innenlandsk aktivitet. Forbruket steg faktisk med 1,8 prosent, sterkere enn konsensusforventningene på 1,2 prosent.

«Det rapporterte BNP-fallet er trolig en overdrivelse, og bør tolkes med forsiktighet gitt usikkerheten rundt estimatene for nettoeksport og lagerendringer,» skriver Barclays.

Les også Børsfallet vil dempe BNP-veksten I en verden som kanskje aldri har føltes mer økonomisk usikker, kan vi i det minste være mer sikre på én ting: finansmarkedet påvirker økonomien i større grad – også her hjemme.

Optimismen er tilbake – men kan den vare? Stemningsmålinger blant amerikanske husholdninger og bedrifter vitner om betydelig uro rundt utsiktene, skriver Christian Lie i Formue.

På arbeidsmarkedet ble det i april skapt 177.000 nye jobber, godt over både Barclays’ eget anslag (125.000) og markedskonsensus (138.000). Samtidig holdt ledigheten seg stabil på 4,2 prosent.

«Estimatene tegner et bilde av et sunt arbeidsmarked som fortsatt gir solid vekst i husholdningenes kjøpekraft,» skriver Barclays.

Selv om enkelte indikatorer, som jobbtall fra JOLTS og økte ledighetstall i slutten av april, gir tegn til turbulens, mener Barclays at disse foreløpig er midlertidige og ikke indikerer en strukturell svekkelse.

Toll og usikkerhet gagner

Barclays venter at Fed vil holde renten uendret på møtet 7. mai, men understreker at en periode med tollrelatert usikkerhet og politisk uklarhet vil være avgjørende for utviklingen videre. En tremåneders fryseperiode for nye landspesifikke tollsatser utløper 9. juli, og budsjettforhandlingene i Kongressen kan også påvirke situasjonen.

«Å flytte kuttet fra juni til juli gir FOMC mulighet til å se mer data og få bedre oversikt over både arbeidsmarked og politikkrisiko,» skriver Barclays.

Bankens hovedscenario er nå ett rentekutt i juli og ett til i september, etterfulgt av to nye kutt i 2026. Storbanken tror ikke på de tre til fire kuttene som er priset inn i markedet i dag.

Les også Lengste oppgang på flere tiår: – De fleste venter resesjon Ni dager med oppgang i S&P 500-indeksen sammenfaller med at «de fleste» venter resesjon, melder Goldman Sachs-topp.

Forventer svakhet i andre halvår

Barclays spår at veksten vil ta seg noe opp i andre kvartal, før den igjen snur nedover i andre halvår. Den venter et fall i BNP på 1,5 prosent i tredje kvartal og 0,5 prosent i fjerde kvartal, og at arbeidsledigheten stiger til 4,7 prosent innen tidlig 2026.

«Vi har justert vår prognose for sysselsettingen ned og forventer et samlet fall på 600.000 jobber i andre halvår,» skriver Barclays.