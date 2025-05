Dropper rentemøtet

Når Norges Bank torsdag holder årets tredje rentemøte, vil det være visesentralbanksjef Pål Longva som presenterer beslutningen. Det bekrefter pressesjef i Norges Bank, Bård Ove Molberg, ifølge E24.

– Denne gangen er det visesentralbanksjef Pål Longva. Han har også ledet pressekonferanse med rentebeslutning en gang tidligere. Longva er Baches stedfortreder, og de fordeler noen oppgaver seg imellom, uttalte pressesjef Molberg.

Årsaken til fraværet er at sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal delta i to høringer i Stortinget. Den første gjelder Finansmarkedsmeldingen 9. mai, og den andre Fondsmeldingen 13. mai. Hun vil likevel være med på selve rentebeslutningen i forkant av møtet.

Det er bred enighet blant økonomene om at renten blir holdt uendret. Swapsmarkedet priser tirsdag formiddag inn 4,1 prosent sannsynlighet for et rentekutt på torsdagens møte.

Torsdagens møte kan kalles et mellommøte, uten nye prognoser for økonomien og renten. Disse kommer først i midten av juni under neste rentebeslutning, skriver E24.