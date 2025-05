Kutter under norsk rente

I Storbritannia er det duket for nok et rentekutt. Bank of England ventes å senke renten med nye 25 basispunkter til 4,25 prosent ved rentemøtet torsdag. I så fall blir dette det fjerde kuttet siden juli i fjor.

Og med dette britiske kuttet er Norges Bank sammen med den islandske sentralbanken alene igjen i Vest-Europa med en rente på minst 4,50 prosent.

Styringsrenter i Vest-Europa

Styringsrente Sveits 0,25 Danmark 1,85 Sverige 2,25 ESB 2,25 Storbritannia 4,50 Norge 4,50 Island 7,75 Styringsrente, prosent, pr. 6. mai. Kilde: TradingEconomics



Rentekuttet blir langt på vei drevet frem av den pågående handelskrigen, selv om Storbritannia kan bli et av få land som får økt eksport til USA på grunn av utsikter til mindre heving av tollsatsene enn de fleste andre. Samtlige 32 økonomer i Bloombergs rundspørring venter et kutt nå, det andre så langt i år.

Tre kutt til

Dessuten er det ventet at Bank of England må fortsette med videre kutt. Prisingen i rentemarkedet tilsier ytterligere tre kutt i løpet av resten av året. Dette er to kutt mer enn prisingen tilsa etter Bank of Englands rentemøte i mars, altså før den massive runden med økte tollsatser 2. april.

Markedsprisingen tilsier dermed en styringsrente på 3,50 prosent før jul. Etter denne ukens kutt, kommer neste kutt i juni, og senest i august, tror markedet.

Høy inflasjon

Dette altså til tross for at inflasjonen fortsatt er høy. Selv etter fall både i februar og mars, viser de ferskeste tallene en kjerneinflasjon på 3,4 prosent og en samlet inflasjon på 2,6 prosent. Fallet i inflasjonen har imidlertid vært raskere enn ventet.

Fokuset vil ikke være på beslutningen, ettersom det er ventet at renten blir kuttet, men på kommunikasjonen, mener Citi Research. De siste ukene har talspersoner for Bank of England i økende grad vektlagt at vekstutsiktene er svekket, og mer usikre. Ved dette møtet kommer den britiske sentralbanken også med oppdaterte prognoser, og har dermed gode muligheter for å guide markedets forventninger.

Citi tror Bank of England vil være forsiktig med bidra til forventninger om for raske rentekutt, og derfor vil stå på sin strategi om «gradvise og forsiktige» kutt fremover.