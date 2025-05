Strateg hyller børsuro: – Det beste Trump har gjort

Den kontrære økonomen og strategen i Société Générale, Albert Edwards, som er selvutnevnt «uber bear» – eller evig pessimist på godt norsk – skriver i et notat at han hyller den politiske uroen som har rammet markedet de siste månedene.

Edwards er ikke noen tilhenger av konsensus. I så fall, hvis konsensus har rett, er det allerede priset inn.

Les også 2022: Året da «alle» tok feil For et år siden var stemningen i finansmarkedet «forsiktig optimistisk». En velkjent strateg traff imidlertid blink med sine dystre spådommer.

Etter over hundre dager med president Trump bak roret, har Edwards bare funnet én stemme i finansmiljøet han er enig med: Harley Bassman, en velrespektert obligasjonsekspert – tidligere ved Pimco, nå hos Convexity Maven.

I Bassmans siste notat, «Chekhov’s Gun», fremmer obligasjonseksperten et synspunkt som Edwards mener er både svært viktig og kontroversielt.

Kort fortalt er hovedpoenget følgende: Litt usikkerhet i markedet, via Trump, er god politikk – til tross for at mange investorer er irriterte. Usikkerheten gjør at markedsaktørene ikke kjører på med overdreven belåning, balanser holdes i balanse, og – viktigst av alt – markedets risikoprofil blir ikke negativt konveks; altså at tapene potensielt blir mye større enn gevinstene når ting går galt.

Les også – Donald Trumps økonomiske atombombe – Nå er vi på en bølgetopp etter at Donald Trump slapp en slags økonomisk atombombe 2. april, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Sentralbanker = våtpleiere

Edwards bruker også anledningen til å lange ut mot sentralbankene. Kritikken rettes særlig mot bruken av såkalt «forward guidance», altså at sentralbankene forsøker å signalisere fremtidig pengepolitikk til markedet.

Dette reduserer svingningene i markedet og fører til farlig høy risikotaking blant investorer, og undergraver en sunn frykt som burde eksistere i markedet, mener Edwards, som legger til:

«Sentralbanker har blitt våtpleiere som roer investorer ved minste tegn til uro.»

Les også Nomura: USA trenger resesjon Derivatguruene i Nomura mener at president Trump trenger en resesjon for å gjennomføre planene sine. «Det er nesten ingenting Trump kan si nå for å snu dette», heter det fra storbanken.

Hyller Trump

SocGen-strategen mener også at det beste med Trumps politikk har vært å edruliggjøre aksjemarkedet:

«Selv om det neppe har vært tilsiktet, mener jeg at det beste president Trump har gjort, er å blåse bort skummet av overdrevne aksjeverdsettelser – illustrert ved en teknologisektor med fremoverskuende P/E på over 30 ganger, og selskapsobligasjoner med risikopåslag nær historiske bunnivåer.»

«Å blåse bort dette skummet er etter mitt syn godt nytt, fordi det bringer verdsettelsene nærmere økonomisk virkelighet – i stedet for fantasiland», skriver han.