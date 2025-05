«Ifølge interne prognoser i Fed kan de nye tolltiltakene bidra til å løfte kjerne-PCE til 3,5-4,0 prosent innen utgangen av året», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Tydelig Powell

Signalet fra Fed nå er ikke til å misforstå: Renten blir kuttet når, og bare når, situasjonen tilsier det. «I vurderingen av omfanget og timingen av justeringen av renten vil Komiteen nøye vurdere løpende data, utviklingen i utsiktene og risikobildet», heter det i pressemeldingen onsdag. Det er dermed ingen signaler om et rentekutt ved de kommende rentemøtene, med mindre inflasjonen skulle komme ned og/eller arbeidsledigheten begynne å stige.

Feds pressemelding nevner ikke ordet «tariffs» en eneste gang.

Under pressekonferansen gikk Powell hardt ut: Det er usikkert hvor langvarige inflasjonseffektene av økt toll vil være, men «vår jobb er å sikre at engangseffekter i inflasjonen blir varige».

Samtidig understreket Powell at veksten er «solid» og at USA har nær full sysselsetting, og at utfallet av tollforhandlingene vil være uklart lenge.

– Kostnadene ved å vente og se er små. Så det er det vi vil gjøre, understreket han.

Lavere inflasjon, men...

I forkant av dette rentemøtet har inflasjonen falt mye. På to måneder er kjerneinflasjonen ned fra 3,3 til 2,8 prosent, mens total inflasjon har falt fra 3,0 til 2,4 prosent.

Problemet er bare at arbeidsmarkedet i samme periode har holdt seg strammere enn ventet. I april skapte amerikansk økonomi 177.000 nye arbeidsplasser, klart flere enn ventet, mens arbeidsledigheten fortsatt er lave 4,2 prosent.

Trolig er heller ikke det store fallet i amerikansk BNP-vekst nok til å få Fed til å vurdere et snarlig rentekutt. I første kvartal sank veksttakten til minus 0,3 prosent i årstakt, ned fra 2,4 prosent kvartalet før. Mye av vekstfallet skyldes imidlertid hamstring av importvarer i forkant av de ventede hevingene av tollsatsene. Selv med 90 dager tollpause, hvor nesten all import ilegges 10 prosent toll, ligger det an til betydelig mindre import i inneværende kvartal.

Sanntidsindikatoren fra Atlanta Fed, GDPNow, viser at veksten akkurat nå er oppe i 2,2 prosent årstakt, og indikerer dermed at det ikke er noe akutt behov for å stimulere økonomien gjennom rentekutt.

Venter kutt

Prisingen i rentemarkedet tilsier tre rentekutt fra Fed i år, det første trolig i juli.

To- og tiårige amerikanske statsrenter har beveget seg lite dagene før dette rentemøtet. Begge de to viktige langrentene falt 5-6 basispunkter da Feds beslutning ble kjent i likhet med S&P 500. Alle indikatorene var tilbake til start kl 20.30, da Powell innledet sin pressekonferanse.