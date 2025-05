Bank of England, den britiske sentralbanken, har torsdag besluttet å senke styringsrenten fra 4,50 til 4,25 prosent. Dette er sentralbankens fjerde kutt siden juli i fjor.

På forhånd var det ventet et kutt på 25 basispunkter, ifølge Trading Economics.

I en Bloomberg-rundspørring har samtlige 32 økonomer som har deltatt, ventet et nytt britisk rentekutt nå.

Torsdagens rentebeslutning var ikke helt enstemmig. Syv av ni medlemmer i den pengepolitiske komiteen (MPC) stemte for kutt, mens resten stemte for uendret rente.

På forhånd var det ventet en enstemmig beslutning.

Av de syv som stemte for kutt, stemte to dessuten for å kutte renten med 50 basispunkter.

Flere kutt på vei

Ved forrige rentemøte, 20. mars, valgte sentralbanksjef Andrew Bailey å ta en pause i rentekuttene. Styringsrenten ble da holdt uendret på 4,50 prosent etter at den var blitt senket fra 4,75 prosent 6. februar.

Den gang var rentebeslutningen nesten enstemmig i den pengepolitiske komiteen. Åtte av ni medlemmer stemte for uendret rente, mens én ønsket et nytt kutt.

Nå tilsier prisingen i rentemarkedet ikke bare et rentekutt i dag, men også ytterligere tre kutt senere i år, som vil senke styringsrenten til 3,50 prosent innen jul.

Renterush

Bank of Englands rentedom kommer like etter at Norges Bank har presentert ny rentebeslutning.

Styringsrenten her hjemme holdes uendret på 4,50 prosent, der den har ligget helt siden desember 2023.

I Sverige har Riksbanken torsdag besluttet å holde sin styringsrente uendret på 2,25 prosent, også dette i tråd med konsensus.

Onsdag kveld gikk dessuten amerikanske Federal Reserve for uendret styringsrente. Samtidig understreket Fed-sjef Jerome Powell at det kan tenkes at økonomien ikke gir rom for et eneste rentekutt i år.