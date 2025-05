Holder styringsrenten uendret

Komiteen viser til at vekstutsiktene ute er svekket, noe som også kan dempe inflasjonen. Tollhevingene i seg selv trekker derimot inflasjonen opp. Komiteen viser imidlertid til IMF-analyser, hvor inflasjonsprognosen er hevet for USA, men er nesten uendret for eurosonen. Dessuten vises det til at råvareprisene har falt siden mars, noe som også trekker i retning av lavere rente.

Siden sist

Siden møtet i mars har inflasjonstallene ligget nær Norges Banks forventninger. KPI-JAE (kjerneinflasjonen) endte på 3,43 prosent år over år, mens samlet KPI falt markant til 2,64 prosent i mars, mot bankens prognoser på henholdsvis 3,4 og 2,7 prosent. Kjerneinflasjonen i tjenestesektoren sank i mars til 3,71 prosent, med nedgang både i leiepriser og øvrige tjenester. Matvareinflasjonen økte derimot videre til 8,7 prosent.

Det er imidlertid ventet at inflasjonsmålingen for april, som publiseres fredag, vil vise et nytt fall i inflasjonen.

Aktivitetsbildet har fortsatt vært sterkt siden forrige møte. Det tremåneders glidende gjennomsnittet fra Arbeidskraftundersøkelsen viste at arbeidsledigheten steg ytterligere til 4,1 prosent i februar, men registrert ledighet – som Norges Bank legger større vekt på – var uendret på 2 prosent gjennom hele første kvartal.

På rentemøtet i mars ble styringsrenten holdt uendret på 4,5 prosent – i strid med tidligere signaler, men i tråd med konsensus. Wolden Bache signaliserte da at styringsrenten trolig vil bli redusert i løpet av 2025.

Siden sist er også frontfagsoppgjøret gjennomført, og det endte nesten nøyaktig slik Norges Bank ventet.

De siste ukene har kronen styrket seg klart, mest mot dollar, men også mot euro. Fortsatt er imidlertid importveid kronekurs litt svakere enn Norges Bank ventet, noe som isolert sett trekker i retning av senere rentekutt.

Fed venter

Den siste, og klart største, begivenheten etter marsmøtet er de amerikanske toll-hevingene. Fortsatt er det helt uklart hvor lavt enkeltland klarer å forhandle seg ned i forhold til de høye satsene president Donald Trump lanserte 2. april.

Ved rentemøtet i Fed onsdag kveld var budskapet tydelig: Ingen vet ennå hvor høye tollsatser som vil gjelde eller hvordan de vil slå ut i økonomien. Fed valgte derfor igjen å holde renten i ro, og varslet at det skal synlige utslag i amerikansk ledighet og/eller inflasjon før renten endres.