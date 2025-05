– Dette styrker meg i troen på to rentekutt i år. Men fallet nå er for lite og inflasjonsnivået fortsatt for høyt til at det går mot rentekutt i juni. Norges Bank ønsker å se inflasjonen nærmere 2 prosent, og da er det lite å vinne på å kutte i juni, og særlig når de ikke har varslet et slikt kutt.

Matpriser viktig

Konsensusforventningen nå var et fall fra 2,6 til 2,5 prosent for KPI samlet og fra 3,4 til 3,2 prosent for kjerneinflasjonen, KPI-JAE.

Seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets var blant analytikerne som trodde på et større fall i kjerneinflasjonen enn konsensus. Nøkkelen bak mye av bevegelsene den siste tiden har vært store svingninger i matprisene. Noe av dette igjen har vært knyttet til at de store kjedene ikke bruker ordinære priskutt, men nå gir lavere priser til medlemmer av sine kundeprogrammer, gjerne i form av bonuser. Dette har gjort det vanskeligere for SSB å fange opp det nøyaktige prisnivået på matvarer for den gjennomsnittlige kunden.

Nå konstaterer SSB at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer trakk inflasjonen ned igjen. Etter å ha falt 2 prosent den siste måneden, er nå matprisene 3,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Neppe juni

– Vi må ha flere måneder med lavere inflasjonstall for at Norges Bank skal bli sikker på at renten skal settes ned fra 4,50 prosent, begrunnet med at prisveksten gir rom for det, understreker Cekov nå.

Han tror fortsatt renten kuttes i september, og vil se svært lav inflasjon neste måned og samtidig svakere arbeidsmarkedstall før det kan bli snakk om et kutt allerede ved junimøtet.

MÅ VENTE: Et rentekutt allerede i juni krever skikkelig svake inflasjons- og arbeidsmarkedstall, mener Dane Cekov. Foto: Iván Kverme

Sammen med fallet i konsumprisveksten, publiserte SSB fredag også tall som viser et voldsomt fall i produsentprisveksten, ned fra 11,5 til 2,1 prosent. Om noe, kan det være et hint om moderat kostnadsvekst på varesiden.