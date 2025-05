Renten blir trolig mellom 1 og 9 prosent

Gjestekommentar

Det er stort fokus på sentralbankens renter i Norge. Det er ikke rart. Norske husholdninger har i gjennomsnitt høyere gjeld i forhold til inntekten enn noen andre, i alle fall før vi justerer for forskjellene i selveiergraden for boliger. Men selv etter en slik justering er gjeldsgraden høy. I tillegg har vi nesten bare flytende rente. Da blir gjennomslaget fra sentralbankens rentesetting til folks økonomi større enn i noe annet land.

Samtidig er det noe hjelpeløst over mye av diskusjonen om Norges Bank og rentene, en diskusjon jeg har tatt del i en mannsalder. Det gjelder særlig når vi filer på små endringer i rentebanene eller spekulerer på når neste kutt eller heving kommer. Vi legger for lite vekt på fire forhold.

Bommer nesten alltid

For det første snakker vi for lite om hvor stor usikkerheten for fremtidige renter er. Du må aldri stole på hva Norges Bank, markedet, rentestrategene og selvsagt ikke sjeføkonomene melder. Ikke fordi noen av oss snakker mot bedre vitende, men fordi vi ikke vet bedre. Utviklingen i økonomien – både vekst, arbeidsledighet, inflasjon, eiendoms-, aksje- og valutamarkedene – og dermed hva som er en riktig rente, er genuint usikker. Finanskriser, eurokriser, olje-«krise», pandemi, inflasjonskrise og handelskrig er stikkord fra de par siste tiårene. Nye overraskelser kommer, garantert.

De siste 20 årene har de største avvikene vært like over 4 prosentpoeng på oppsiden og 4,5 prosentpoeng på nedsiden.

Hvor stor er usikkerheten om renten? Norges Bank bommer nesten alltid, som oss andre. Avvikene fra bankens anslag på fremtidig rente og den faktiske renten vi deretter får, har vært store – på opp- og nedsiden. De siste 20 årene har de største avvikene vært like over 4 prosentpoeng på oppsiden og 4,5 prosentpoeng på nedsiden. Og like viktig: For over halvparten av rentebanene har «bommene» vært over 2 prosentpoeng.

Mellom minus 1 og 7?

Så når Norges Bank anslår at styringsrenten i 2028 skal være 3 prosent, og vi legger til grunn at Norges Bank ikke bommer mer enn før, kan vi anta at renten blir et sted mellom minus 1 og 7 prosent. Og kanskje mer til ettertanke: Sannsynligheten for at renten blir i intervallet 1 til 5 prosent er under 50 prosent.