Nordea-strateger: Lite som tyder på bråstopp

– Da aksjemarkedet raste i begynnelsen av april var det nok få som trodde at nedturen var hentet inn allerede i løpet av noen uker. Trump har slått retrett på flere av sine mest ekstreme uttalelser, og denne uka begynte han i tillegg å snakke om skattekutt. Inntrykket av at økningen i tollsatser blir langt lavere enn først fryktet ble styrket denne uka. Samtidig er nøkkeltallene sterke. Det er lite som tyder på bråstopp i økonomien foreløpig. Oljeprisen er likevel under press etter høyere oljeproduksjon fra OPEC, skriver Bruce og Bernhardsen i rapporten.

Nordea-strategene påpeker at både aksjemarkedet og obligasjonene nå har hentet seg inn etter «frigjøringsdagen». Drevet av at markedets inntrykk er at tollsatsene blir mindre omfattende enn det som først ble annonsert.

Videre peker de på at markedet steg i etterkant av at Trump sa til investorene at de burde gå ut og kjøpe aksjer om de planlagte skattekuttene går gjennom.

INNHENTNING: Aksjemarkedet har nå hentet seg inn etter «frigjøringsdagen». FOTO: Nordea og Macrobond.

Verre for olje

Nordea-strategene viser til de dårlige nyhetene for oljeprisen, nemlig at OPEC+ planlegger å øke produksjonen med 410.000 fat dagen.

– Oljeprisen falt markant på mandag etter at OPEC+ annonserte at oljeproduksjonen ville øke med 410.000 fat dagen fra juni. Det kommer etter en tilsvarende økning for mai. Og økningen i produksjon skyldes ikke at etterspørselen vokser så fryktelig mye. Oljeprisen har allerede vært under press i år som følge av frykt for lavere etterspørsel som følge av handelskrig og lavere økonomisk vekst. Allerede er det trolig en liten overkapasitet i markedet. Denne kommer til å bli større etter OPECs tilbudsøkning, skriver strategene.

REDD FOR OLJEPRISEN: Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen tror det er en overkapasitet i oljemarkedet. FOTO: Nordea

Strategene mener at grunnen til at kartellet nå bestemmer seg for å øke produksjonen trolig skyldes stridigheter innad i kartellet. Samtidig som Saudi Arabia er lei av å bære den største byrden av produksjonskutt, og de er trolig heller ikke fornøyde med at enkelte land produserer mer enn deres kvoter.