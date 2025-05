Utviklingen gjelder for begge kjønn, alle grupper innen geografi, inntekt og alder og også utdanningsnivå, viser Forventningsbarometeret fra Finans Norge.

– Denne unisone svekkelsen i husholdningenes økonomiske fremtidstro er det naturlig å forklare med Trumps ulike utspill og beslutninger, særlig om toll, som skaper stor økonomisk usikkerhet globalt, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Forventningsbarometerets hovedindikator har falt fra -13,4 i første kvartal til -16,5 i andre kvartal, justert for trend og sesong etter anbefalinger fra Norges Bank og sentrale aktører i finansmarkedet.

Utsatte rentekutt

Moen påpeker videre at Norge er et lite land med åpen økonomi, noe som gjør at «slik usikkerhet slår rett inn i næringslivet og dermed også for de fleste forbrukere».

Norges Banks beslutning om å utsette rentekuttet som var ventet i mars, kan også ha spilt inn, ifølge Moen. Sentralbanken besluttet i forrige uke å holde styringsrenta uendret på 4,5 prosent.

Norges Bank viste til stadig økonomisk usikkerhet og skrev at det fortsatt er «behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid».

Det ble imidlertid varslet at det er sannsynlig med rentekutt i løpet av året. Det vil i så fall bli det første siden mai 2020.

Betydelig fall

Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi, og er laget i samarbeid mellom Finans Norge og Verian Group.

Siden februar, da undersøkelsen sist ble gjort, har forventningene til landets økonomi det neste året gått fra å være positive, til å bli svært negative. Indikatoren har falt stort, fra 5,1 til -21,2.