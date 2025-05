Goldman oppjusterer «alt»

Etter at Kina og USA ble enige om å kutte tollsatsene seg imellom i 90 dager, har Goldman Sachs justert en rekke prognoser.

De nye tollsatsene – USA kuttet fra 145 til 30 prosent, og Kina kuttet på amerikanske varer fra 125 til 10 prosent – var langt bedre enn ventet. Tradere i meglerhuset omtaler det nye nivået som lavere enn hva selv de største optimistene hadde sett for seg.

Goldman oppjusterer vekstprognosen for USA i 2025 med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent, målt fra fjerde kvartal 2024 til fjerde kvartal 2025. Sannsynligheten for en amerikansk resesjon innen tolv måneder er kuttet fra 45 til 35 prosent.

Nå ventes det at «veksten holder seg noe sterkere, arbeidsledigheten stiger noe mindre, og behovet for politisk støtte reduseres. Vi forventer at Federal Reserve begynner en serie på tre rentekutt senere enn tidligere antatt (desember i stedet for juli), og at kuttene vil gjennomføres på annethvert møte i stedet for på hvert møte,» skriver sjeføkonom Jan Hatzius.

Alle er «klare til å legge dette bak seg»

Sjef for aksjestrategi i Goldman, David Kostin, justerer også sine estimater for å «reflektere lavere tollsatser, bedre økonomisk vekst og lavere resesjonsrisiko enn tidligere antatt».

Nå ventes det at S&P 500-indeksen skal til 5.900 poeng innen tre måneder (fra 5.700), og til 6.500 poeng innen tolv måneder (fra 6.200). Ved utgangen av året er det ventet at S&P 500 stiger til 6.100 poeng (fra 5.900). Ved stengetid mandag steg indeksen 3,3 prosent til 5.844 poeng.

Kostin anbefaler selskaper som har høy prissettingsmakt og kan opprettholde marginene til tross for høye produksjonskostnader. Det trekkes også frem Big Tech – og herunder AI-aksjer:

«AI-aksjer bør gjenvinne momentum etter hvert som tollrelatert volatilitet avtar. Teknologisektoren gjorde det svakt under markedsfallet, men resultatene for første kvartal viste fortsatt sterk inntjening blant de store teknologiselskapene,» skriver Kostin.

Fra tradingdeskene:

«Nyhetene om toll mellom USA og Kina i dag tidlig overgikk selv de mest optimistiske forventningene, og markedet priser nå i stor grad inn at dette tollkapittelet avsluttes med en universell tollsats på 10 prosent mot alle handelspartnere. Det virker som både administrasjonen og markedet er klare til å legge dette bak seg,» skriver leder for trading innen blant annet ETF-volatilitet, Shawn Tuteja.

«På mellomlang sikt er jeg derimot bekymret for at vi nå står uten tydelige katalysatorer på handelsfronten. Den enkle delen var å forhandle ned de ekstreme tollsatsene mellom Kina og USA, og å sikre enkle seire med allierte som Storbritannia. Men de gjenstående 30 prosentene av forhandlingene blir trolig mye vanskeligere, og markedene har allerede fylt igjen hele gapet fra før Liberation Day,» skriver Rich Privorotsky, som er leder for såkalt Delta One-trading i aksjer fra Europa, Midtøsten og Afrika.