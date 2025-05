Trump-effekten borte: Nytt fall i USA

Stemningen blant småbedrifter i USA har falt for fjerde måned på rad, til det laveste nivået siden oktober i fjor.

Bedriftstillitsindeksen fra National Federation of Independent Business (NFIB ) viser en april-måling på 95,8 poeng, ned fra 97,4 måneden før. På forhånd var det imidlertid ventet et større fall, til 94,5 poeng, ifølge Trading Economics.

Så sent som i desember var indeksen imidlertid oppe i 105,1, det høyeste på seks år, løftet av Donald Trumps seier i presidentvalget måneden før.

Siden har indeksen falt markant igjen.

– Et stort hinder

NFIBs usikkerhetsindeks har falt fire poeng til 92, etter all-time high i februar. Den er langt over det historiske gjennomsnittet på 68.

– Usikkerheten fortsetter å være et stort hinder for småbedriftseiere, sier NFIBs sjeføkonom Bill Dunkelberg og peker på at dette påvirker alt fra ansettelsesplaner til investeringsbeslutninger.

– Samtidig som eierne fortsatt prøver å fylle et stort antall ledige stillinger, er synet deres på forretningsforholdene mindre støttende til fremtidige investeringer, sier Dunkelberg.

Kjøligere jobbmarked

Netto andel av bedriftseiere som venter bedre forretningsforhold, viser en nedgang på seks prosentpoeng fra mars, til 15 prosent, det laveste nivået siden oktober.

Netto andel av bedriftseiere som venter høyere salgsvolumer, har falt fire poeng til minus 1 prosent.

Blant bedriftene rapporterer 34 prosent om stillinger de ikke får fylt, en nedgang på seks poeng fra mars – og et tegn på et kjøligere arbeidsmarked. Andelen er den laveste siden januar 2021, ifølge Bloomberg.

April-tallene er basert på en undersøkelse blant 5.000 bedriftseiere, der 1.078 svar ble mottatt, ifølge Bloomberg.