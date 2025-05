Saken oppdateres

Ikke før var den verste tolltrusselen lagt på is i 90 dager, så kommer den første inflasjonsmålingen som viser at tollen som allerede er innført løfter amerikansk prisvekst.

For april ventet markedet at inflasjonen ville stige fra minus 0,1 til 0,3 prosent, og at kjerneinflasjonen ville stige fra 0,1 til 0,3 prosent. Dette ville være nok til uendrede årsrater på 2,4 prosent og 2,8 prosent (kjerneinflasjonen).

De faktiske tallene viser en CPI-vekst på 2,3 prosent og en kjerne-CPI på 2,8 prosent. Rundene med hevinger av tollen fra nyttår og frem til nå, inkludert det «universelle» nivået på 10 prosent for de fleste land etter at tollsjokket 2. april ble reversert, slår dermed noe mindre ut enn ventet.

Månedsveksten for både CPI og kjerne-CPI steg til 0,2 prosent.

– Glem Fed-kutt!

– Med nedtrappingen mellom USA og Kina mandat, er nedsiderisikoen for aktiviteten i USA vesentlig dempet, så vi kan glemme rentekutt fra Fed med det første, konkluderer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Lavere toll på Kina betyr vel også lavere inflasjon, og dermed mulighet for rentekutt?

– Vi må huske at nedtrappingen kom fra ekstreme nivåer, sier Hov.

VIL ØKE: Marius Gonsholt Hov er ikke i tvil om at USA vil se høyere inflasjon de kommende månedene. Foto: Iván Kverme

– Tollen på kinesiske varer har i år gått fra 10 til 30 prosent, etter å ha vært på 145 prosent, sier han.

– For USA blir gjennomsnittlig tollsats mellom 10 og 15 prosent. Det betyr 1-1,5 prosentpoeng høyere inflasjon enn de ellers ville hatt.

Hov viser til at rentemarkedet allerede har skjøvet første Fed-kutt ut i tid fra juli til september.

– Det står seg fortsatt. Toårsrenten flyttet seg bare noen få punkter nå.

Ned, men hvor mye?

Etter den overraskende store «rabatten» i tollsatser mellom USA og Kina, som ble annonsert mandag, er det et stort spørsmål om veien videre. Citi Research, som det siste året har utmerket seg som en av duene, tror inflasjonen vil stige til 3,1 prosent i fjerde kvartal i år, målt ved det alternative målet PCE.

«Fed kan nå mer komfortabelt holde seg tålmodig, og vi skyver det neste rentekuttet fra juni til juli», skriver Citi etter tollavtalen.

Hvorfor da bry seg om inflasjonsmålingen for april? Jo, fordi denne målingen viser lavere tjenesteinflasjon, og dermed et grunnlag for videre inflasjonsfall, mener Citi.