Oljepengebruken øker kraftig

I sin pressemelding omtaler imidlertid finansminister Jens Stoltenberg (Ap) den ekspansive effekten slik:

«Ser vi bort fra den økte støtten til Ukraina, er bruken av fondsmidler anslått til 492 milliarder kroner, det samme som i budsjettet for 2025 som ble vedtatt før jul. Dette gir en budsjettimpuls på 1,3 prosent og et strukturelt oljekorrigert underskudd på 11,7 prosent av fastlands-BNP.»

Nøkkeltallene

Opprinnelig budsjettforslag Revidert nasjonalbudsjett Fastlands-BNP 2,3 1,8 Sysselsettingsvekst 0,7 0,7 Ledighetsnivå 2,2 2,1 KPI 3,0 2,8 KPI-JAE 3,2 3 Uttaksprosent 2,5 2,7 Oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kr. 413,6 - SOBU, mrd kr. 460,1 542,4 SOBU, prosent 10,9 12,9 Budsjettimpuls 0,5 2,5 Prosent eller mrd. kr. Kilde: Finansdepartementet



Svakere vekst

I Revidert nasjonalbudsjett senker regjeringen sitt anslag for veksten i fastlands-BNP. Veksten ble opprinnelig anslått til 2,3 prosent. Det var allerede i fjor høst langt høyere enn andre anslag. Siden har SSB og Norges Bank senket sine anslag til 1,2 prosent. Nå jekker Stoltenbergs folk veksten ned til 1,8 prosent.

Regjeringen har også måttet justere på sine inflasjonsprognoser. De lød på 3,0 prosent for KPI samlet og 3,2 prosent for kjerneinflasjonen. I stedet får vi trolig 2,8 og 3,0 prosent, tror Finansdepartementet nå.

Handelsbanken Capital Markets viser til at uttaket fra Oljefondet er nøyaktig slik Norges Bank på forhånd anslo. Når samtidig ferske BNP-tall viser en klar økning i veksten, «virker et rentekutt i sommer usannsynlig, med mindre økonomien brått svekker seg», konkluderer Karine Alsvik Nelson i en kommentar.

Handelsbanken tror fortsatt det første rentekuttet drøyer til september, og tviler på om Norges Bank også kutter en andre gang senere i høst.

Mye Ukraina

Gjennom våren har Stortinget vedtatt en betydelig økning i bevilgningene knyttet til Ukraina-krigen. Med nye 50 milliarder kroner over 2025-budsjettet har det samlede oljekorrigerte budsjettunderskuddet har økt til 496 milliarder kroner. Økningen slår også ut i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, men i praksis ikke til budsjettets impuls for norsk økonomi.

Sjeføkonom Tore Vamraak i Sparebanken Norge anslo på forhånd at budsjettimpulsen inkludert påplusningene etter at budsjettforslaget ble lagt frem i fjor høst ville stige fra 0,5 til hele 2,3 prosent. En grunn er også at deler av budsjettet nå også finansieres av uttak av 3 prosent av kapitalen i Folketrygdfondet.