Beste britiske kvartal på ett år

Den britiske økonomien vokste med 0,7 prosent i første kvartal 2025, den sterkeste veksten på ett år, viser foreløpige tall fra Office for National Statistics (ONS).

Dette er godt over veksten på 0,1 prosent i fjerde kvartal og høyere enn forventningene fra både Bank of England og private økonomer, som lå på 0,6 prosent, ifølge Bloomberg.

USA-eksporten økte

Veksten ble i stor grad drevet av tjenestesektoren, særlig administrasjon, detaljhandel og støttefunksjoner. Industriproduksjonen steg 1,1 prosent etter tre kvartaler med nedgang, ledet av produksjon av transportutstyr og maskiner. Bygg og anlegg holdt seg uendret.

På etterspørselssiden ble BNP-veksten støttet av økte investeringer, særlig i fly, IKT-utstyr og bygg.

Ifølge Trading Economics steg bruttoinvesteringene med 2,9 prosent, mens eksporten økte med 3,5 prosent – spesielt til USA – i forkant av forventede tolløkninger fra Donald Trumps administrasjon.

Importen steg med 2,1 prosent, mens husholdningenes konsum økte beskjedent med 0,2 prosent. BNP per innbygger steg med 0,5 prosent – det første positive kvartalet etter to med nedgang.

– Årets høydepunkt

Til tross for de sterke tallene, venter økonomene at oppsvinget blir kortvarig. For selv om Labour-regjeringen har lovet å sette turbo på Storbritannias vekst, har det vært en tøff start. Næringslivet reagerte sterkt på det første budsjettet, som økte arbeidsgiveravgiftene med 26 milliarder pund og minstelønnen med nesten 7 prosent. Dette har ført til et svakere arbeidsmarked, og bedrifter kuttet stillinger for tredje måned i april, skriver Bloomberg.

Bank of England forventer nå en vekst på kun 0,1 prosent i andre kvartal, og signaliserer at styringsrenten kan senkes ytterligere i løpet av året.

– Denne sterke kvartalsveksten er trolig høydepunktet for økonomisk vekst i år, ettersom aktiviteten sannsynligvis vil avta kraftig fremover når år skatteøkninger, toll og global usikkerhet begynner å merkes, sier Suren Thiru ved det britiske regnskapsinstituttet ICAEW.