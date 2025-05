Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole sier han hadde ventet at finansminister Jens Stoltenberg i sitt reviderte budsjett ville legge vekt på moderasjon.

– Etter min mening er dette et såpass ekspansivt budsjett at det i alle fall ikke vil bidra til å få ned inflasjonen. Dermed kan rentenedgangen bli ytterligere utsatt og ikke komme så langt ned som mange har håpet på, sier han til NTB.

Lar vente på seg

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 tror også at det første rentekuttet vil la vente på seg.

– Selv om mye av innretningen i revidert budsjett var kjent før Norges Bank la fram sin renteprognose i mars, er risikoen at den økte pengebruken over statsbudsjettet bidrar til å utsette det første rentekuttet, sier hun til NTB.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge er også bekymret over hvilke følger den økte pengebruken kan få.

– I en tid der vi er opptatt av å få ned inflasjon og kunne sette ned renten, kunne man ønske at pengebruken var lavere, sier Knudsen.

Prispress

Holvik frykter også at budsjettet vil bidra til å holde prispresset oppe i norsk økonomi.

– En såpass stor økning i budsjettimpulsen neste år, når arbeidsledigheten er svært lav, vil bidra til å holde prispresset oppe i norsk økonomi, sier hun.

– Den underliggende prisveksten er i budsjettet ventet å bli 3 prosent neste år, et helt prosentpoeng over Norges Banks mål om 2 prosent prisvekst over tid, påpeker Holvik.

– Skadelig

Grytten betegner regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som relativt nøytralt, men påpeker at oljepengebruken øker betraktelig.

– På sikt må imidlertid Norge få ned pengebruken. Den er etter mitt syn skadelig for inflasjon, renter, produktivitet, omstillingsevne og konkurranseevne i norsk økonomi, mener han.