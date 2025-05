Nullvekst: Bare offentlig sektor trekker opp

Saken oppdateres

Regjeringen gikk inn i 2025 med troen på sterk vekst i BNP. Nå er anslaget for fastlands-BNP senket fra 2,3 til 1,8 prosent, som fortsatt er et høyere anslag enn SSB og Norges Bank har kommet med.

For BNP totalt bremser det enda mer. Regjeringen venter nå 0,0 prosent vekst i år.

Det er særlig to faktorer som trekker veksten ned. De viktigste eksportmarkedene gjør det dårligere enn ventet, og det forsterkes av handelskrigen. Dermed synker særlig oljeeksporten, men også tradisjonell eksport får klart svakere vekst.

Dessuten blir det ikke vekst i boliginvesteringene i år heller. Der Regjeringen tidligere trodde på 12,1 prosent vekst i år, er det nå senket til minus 6,5 prosent. Neste år blir det bedre, men anslaget er senket fra 13,7 til 12,0 prosent vekst.

Det blir heller ingen sterk vekst i privat konsum i år. De eneste elementene som trekker aktiviteten opp er dermed sterkere vekst i offentlig konsum og økte investeringer hos norske bedrifter.

Tidenes pengebruk

Totalt har Stortinget bevilget 85 milliarder kroner til Ukraina inneværende år.

Selv uten Ukraina-midlene, har statsbudsjettet en klart ekspansiv effekt på norsk økonomi. Budsjettet bidrar tilsvarende 1,3 prosent av fastlands-BNP. Regjeringen hevder selv at den likevel holder igjen og har «lagt vekt på å unngå en mer ekspansiv finanspolitikk for å sikre at den positive utviklingen i økonomien kan fortsette.»

Norsk økonomi

2024 2025 2026 Privat konsum 1,2 2,1 2,4 Offentlig konsum 2,4 3,1 1,2 Oljeinvesteringer 9,6 1,0 −8,0 Boliginvesteringer −19,1 −6,5 12,0 Fastlandseksport 3,7 2,6 1,7 BNP 2,1 0,0 1,2 Fastlands-BNP 0,6 1,8 1,6 Registrert ledighet 2,0 2,1 2,1 Lønnsvekst 5,6 4,4 4,0 KPI 3,1 2,8 2,6 KPI-JAE 3,7 3,0 2,6 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: Finansdepartementet



De ekstra 50 milliardene Stortinget har bevilget til Ukraina i vår skjer uten at uttaket fra Oljefondet økes. Uttaket holdes konstant på 2,7 prosent, noe som kun er mulig for Oljefondets verdi økte mer i fjor enn regjeringen trodde i fjor høst.

Totalt utgjør fondsmidlene 12,9 prosent av fastlands-BNP, eller 11,7 prosent om man holder Ukraina utenom.

Dermed er oljepengebruken som andel av BNP fordoblet siden 2015, og den er tidoblet siden 2000. Bruken av oljepenger målt mot BNP er nå også klart høyere enn i pandemiåret 2020, som var toppen inntil nå.

Småkutt i el-avgift

Finansdepartementet har også gjort modellberegninger for å anslå hvor mye finanspolitikken totalt bidrar til økt aktivitet. Svaret er 0,5 prosent i inneværende år. Resten av budsjettimpulsen skyldes ettervirkninger av tidligere års budsjetter.

Regjeringen foreslår enkelte skatte- og avgiftsendringer. Totalt gir de 1,8 milliarder kroner i redusert proveny, hvorav 1 milliard i 2025-effekt. Nesten halvparten av dette er knyttet til lavere merverdiavgift for vann og avløp og lavere elavgift.

Helårsvirkningen av disse grepene er imidlertid hele 3,1 milliarder kroner.

Landbruket får også en kontoordning for utsatt skatt. Dette alene ventes å gi 570 millioner kroner i tapt proveny i år, men bare 40 millioner kroner årlig deretter.

Ikrafttredelsen av lavere moms på vann og avløp utsettes imidlertid til 1. juli, og det gir isolert sett 670 millioner kroner høyere proveny i år.