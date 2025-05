Enda verre for Donald Trump

Forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan fredag ettermiddag falt til 50,8 i mai, ned fra 52,2 måneden før. Det er en del lavere enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd, der konsensus anslo at den ville vokse til 53,4. Tilliten er nå nesten 30 prosent lavere enn i januar 2025.

Blant annet skal nedgangen skyldes et fall i tilliten på 7 prosent blant republikanerne, skriver universitetet.

Selv om det var lite endring i de fleste indekskomponentene, falt vurderingene av personlig økonomi med nesten 10 prosent, for det meste på grunn av svekkede inntekter. Donald Trumps tariffer ble trukket frem av nesten tre fjerdedeler av forbrukerne, opp fra nesten 60 prosent måneden før, som viser at stadig flere blir skeptiske til handelskrigen.

Det skal imidlertid bemerkes at studien ble utført mellom 22. april og 13. mai, altså ble den avsluttet bare to dager etter at Kina og USA ble enige om en midlertidig pause i enkelte tariffer.

Inflasjon

Forventningene til inflasjonen i løpet av det neste året steg kraftig fra 6,5 prosent i april, til 7,3 prosent i mai. Økningen ble observert blant både demokrater og republikanere. Langsiktige inflasjonsforventninger steg fra 4,4 prosent i april til 4,6 prosent i mai, som gjenspeiler en særlig stor månedlig økning blant republikanere.