Den europeiske sentralbanken (ECB) må være forberedt på å måtte kutte renten til under 2 prosent, sier belgias sentralbanksjef, Pierre Wunsch, ifølge Financial Times (FT).

Han frykter at handelskrig vil kunne veie ned på konsumprisene.

«Om jeg ser på økonomien, med sjokkene vi konfronteres med og usikkerheten rundt veksten, så vil det kunne berretige å være mildt støttende», sier Wunsch.

Ifølge Wunsch impliserer dette at ECB vil måtte kutte renten til litt under 2 prosent. ECB har kuttet renten hele 7 ganger siden juni i fjor, til nåværende nivå på 2,25 prosent.

Forventningene i markedet er ifølge Reuters at ECB vil kutte renten med en kvarting i juni, og pluss enda en kvarting i andre halvår, ned til et nivå på 1,75 prosent.

FT skriver videre at enkelte økonomer estimerer at ECB muligens må heve renten igjen i 2026. Wunsch er ikke overrasket over markedsutsiktene.

«Måten jeg leser det på, er at et sted rundt slutten av 2025, så kan vi være mildt støttende», sier han.

Ifølge FT står uttalelsene til Wunsch i kontrast til tidligere uttalelser fra den belgiske sentralbanksjefen.

Han har tidligere hatt en mer haukete tone, og i februar uttalte han til avisen at ECB ikke bør «gå i søvne» ned til 2 prosent.

Wunsch forklarer endringen i synet med at utviklingen etter Trumps annonsering av tollsatser har skapt en klar nedsiderisiko i inflasjonen blant EU-landene, samtidig som tollene truer økonomisk vekst.