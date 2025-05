– Nedgraderingen kan virke positivt

Nedgraderingen av amerikansk statsgjeld og nye amerikanske skattekutt gi tydelige utslag i markedet for amerikanske statsobligasjoner, tror Ed Yardeni i Yardeni Research.

Oppsiden er at dette er nøyaktig hva som må til for å få amerikansk finanspolitikk mer bærekraftig. I så fall er det oppside i sikte for både aksjer og obligasjoner, tror Yardeni.

I hele år har Yardeni Research varslet at amerikanske tiårsrenter ville holde seg mellom 4,25 og 4,75 prosent. Etter at tiåringen snudde opp på lave 3,63 prosent i september i fjor, har spådommen truffet godt.

Rentehopp

Etter lanseringen av handelskrigen og så den påfølgende nedtrappingen av tollsatsene har markedsprisingen av nye Fed-kutt krympet, og frykten for en resesjon har avtatt.

Polymarket anslår nå faren for en resesjon til 37 prosent, etter å ha nådd 66 prosent under den verste tolluroen.

Men fredag kom Moody’s nedgradering av amerikansk statsgjeld fra Aaa til Aa1 utløst av fortsatt sterk vekst i den amerikanske statsgjelden. Det ga et hopp i tiårsrenten, som mandag er 4,54 prosent. Dette er første gang over 4,50 prosent siden februar.

Hvis også de kommende månedenes inflasjonsmålinger viser store utslag som følge av økt toll, vil det bidra ytterligere til renteoppgangen, tror Yardeni.

Fortsatt aksjefest

Bildet er et helt annet i aksjemarkedet. Der har prisingen på Magnificent-7-aksjene steget fra 21,6 til 27,5 (målt ved forventet inntjening) på en drøy måned. For resten av S&P 500-aksjene er prisingen nå 18,5. Denne prisingen («meltup territory») gjør aksjemarkedet mer sårbart for en «meltdown» i obligasjonsmarkedet, argumenterer Yardeni.

Likevel står Yardeni på sitt «Roaring 2020s»-scenario, og tror S&P 500 stiger til 6.500 i år og videre til 7.000. Nivået mandag morgen er 5.958.

Dette scenarioet har 75 prosent sannsynlighet. I de resterende 25 prosentene ligger faren for «meltdown» i obligasjonsmarkedet.

«Vi tror at en slik obligasjonsnedtur vil tvinge Republikanerne til å enes om et mer konservativt budsjett som vil føre regjeringen over på en mer bærekraftig finanspolitisk retning. Sluttresultatet vil være positivt for både obligasjoner og aksjer», mener Yardeni.