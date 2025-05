Refser makrotall: – Nå begynner det å bli helt absurd

Leder for makrostrategi i Academy Securities, Peter Tchir, langer ut mot amerikanske makrotall ettersom demokrater og republikanere vurderer den amerikanske økonomien vidt forskjellig.

Fredagens måling av forbrukertilliten fra University of Michigan illustrerte nok en gang dette spriket. Avvik mellom partiene er ikke uvanlig – men dagens nivåer omtales som ekstreme.

«Faste lesere vet at jeg pleier å omtale disse rapportene som CONsumer CONfidence, fordi den er full av problemer. Men nå begynner det å bli helt absurd,» skriver Tchir.

En av forbrukertillitsindeksene som måles (University of Michigan Consumer Expectations) registrerte det laveste nivået siden finanskrisen, men det som er «latterlig», er at demokratenes vurdering var på 22,5 poeng, mens republikanerne kom inn på 90,8.

Ekstrem kapitalallokering også?

«Seriøst?» skriver Tchir.

Republikanernes vurdering har imidlertid falt fra 106,8 poeng rett etter valget, men til tross for dette er gapet fortsatt unormalt stort, ifølge Tchir.

«Gitt den ekstreme divergensen – kjøpte republikanerne dippen i langt større grad enn demokratene? (...) Jeg har egentlig aldri tenkt over at folk lar ekstreme politiske syn påvirke investeringsbeslutningene sine dramatisk – men er det mulig? Eller er det bare lett å svare noe ekstremt i en spørreundersøkelse, samtidig som man faktisk er langt mer balansert i kapitalallokeringen? Det siste gir mer mening for meg, men det hadde vært svært interessant å se investeringsallokering fordelt etter partitilhørighet!» drøfter makromannen.