– Vi er verre enn Hellas

– Vårt lands finansielle situasjon er utvilsomt ekstremt dårlig, verre enn Hellas', sa Japans statsminister Shigeru Ishiba på mandag.

I en tale i Japans parlament avviste Ishiba opposisjonens krav om å finansiere lavere skatter ved at staten tar opp mer gjeld. Kravene kommer i forkant av parlamentsvalget i juli, hvor 124 av 248 av setene er på valg.

Japans gjeldsnivå er historisk høyt, hvor statens gjeld som andel av BNP var på 215,4 prosent av BNP, etter tredje kvartal i 2024. Til sammenligning hadde Hellas' gjeld falt til 158,7 prosent, ifølge BIS. Hellas har det høyeste gjeld-til-BNP-forholdet i Europa.

– Regjeringen er ikke i en posisjon hvor den kan kommentere på renter, men realiteten er at vi står overfor en verden med dem, sa Ishiba.

Med økte renter øker også kostnaden staten står overfor når den skal refinansiere gjelden gjennom obligasjonsmarkedet.

I februar for et år siden hevet Japans sentralbank – BOJ – styringsrenten for første gang siden 2016, da den ble satt opp fra minus 0,10 prosent til 0,10 prosent. Siden har hevingen av lånekostnadene fortsatt, og er i dag på 0,50 prosent.

Til tross for at BOJ i det siste har skalert ned mengden japanske statsobligasjoner den kjøper, er det den desidert største kjøperen av landets obligasjoner, og eier over halvparten av de utestående lånene. Når en så stor kjøper er mer tilbakeholden med kjøpene sine, alt annet likt, vil rentene på obligasjonene stige og det blir dyrere for landet å refinansiere gjelden.

På mandag stiger renten på den japanske tiåringen med 3,3 basispunkter til 1,488 prosent. Handelen åpner igjen rundt klokken 02.00 natt til tirsdag.

Det er samme trend som for den amerikanske tiåringen, som stiger 7 basispunkter til 4,549 prosent på mandag.