Frykter markedsuro

«Geopolitiske spenninger og usikkerhet om det fremtidige handelsregimet gir større usikkerhet om den økonomiske utviklingen enn normalt», mener Norges Bank.

I sin halvårlige rapport om finansiell stabilitet er dette hovedbekymringen.

«Vi har sett store bevegelser i finansmarkedene, og vekstutsiktene ute ser ut til å ha blitt svakere», og sentralbanken ser økt risiko for uro og tilbakeslag som også kan svekke den norske finansielle stabiliteten.

Rapporten viser blant annet til det store fallet også i det norske aksjemarkedet etter kunngjøringen av skyhøye tollsatser 2. april.

«Risikopåslagene i de norske finansieringsmarkedene steg brått for de fleste risikoklassene og klart mest for ikke-finansielle foretak med lav kredittvurdering».

Stresstestet

Bankene utsettes for en stresstest, hvor det forutsettes et stort internasjonal tilbakeslag, med kraftig økte risikopremier. Dette utløser flytting av kapitalen til sikrere plasseringer, og rammer små og åpne økonomier hardt. Norges Bank legger til grunn at kronen i en slik situasjon får juling. Dette forsterkes av at norske kapitalforvaltere må selge kroner for å opprettholde sin valutasikring.

Et slikt bakteppe rammer bedriftenes mulighet til å finansiere seg, og demper norsk aktivitet merkbart.

Til tross for store likviditetsutfordringer, viser scenarioet at norske banker vil klare seg godt.

Solide banker

Norges Bank understreker samtidig at det norske systemet, med solide banker. «De kan tåle betydelige tap og uro i finansmarkedene uten å måtte stramme inn på utlån», er vurderingen.

«Enkeltbanker kan måtte stramme inn på utlån ved et stort tilbakeslag i økonomien», advarer likevel Norges Bank.

De siste par årene har husholdningenes gjeld økt saktere enn inntektene. Gjeldsnivået er fortsatt så høyt at det gir sårbarhet, mener Norges Bank.

Det er også bekymring for bankenes store eksponering mot næringseiendom.

Dette er de største farene

Norges Bank ramser opp faktorene som bekymrer mest innen finansiell stabilitet. Høy husholdningsgjeld nevnes først. Deretter følger næringseiendom, konsentrasjonen og krysseierskapet i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, sårbarheten for cyberangrep og store utlån til bedrifter som er utsatt for klimaomstilling.

På plussiden trekkes bankenes høye lønnsomhet frem som en risikodempende faktor. Utlånstapene har dessuten holdt seg lave.

Det siste året har en rekke sparebanker fusjonert, og antallet norske banker er redusert fra 150 til 120 på 20 år. Norges Bank peker på faren for at færre banker kan gi for svak konkurranse.

Det siste året flyttet flere fondsforetak, ikke minst Storebrand, virksomheten til Sverige for å komme unna norske regler. Myndighetene svarte ved å justere på reglene.

«Det gjenstår å se om de foreslåtte endringene gjør at utflyttingen av verdipapirfond reduseres», konstaterer Norges Bank.