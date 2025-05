Inflasjonen i Storbritannia skjøt fart fra 2,6 prosent i mars til 3,5 prosent i april. Dette er den største britiske inflasjonsøkningen mellom to måneder siden 2022, da prisveksten var på over 10 prosent, melder Reuters.

Den nye prisveksten er dessuten den høyeste for britene siden januar 2024.

Økningen var også større enn ventet. Ifølge nyhetsbyrået lå konsensus på 3,3 prosent. Bank of England hadde selv spådd en prisvekst på 3,4 prosent.

Største hopp på 34 år

Tjenesteinflasjonen bidro med en økning til hele 5,4 prosent, langt over Reuters-konsensus på 4,8 prosent og Bank of Englands prognose på 5,0 prosent. Måneden før var den på 4,7 prosent.

Bare i april alene økte tjenesteprisene med 2,2 prosent, som er den største månedsveksten i Storbritannia på 34 år.

En kraftig økning i flybilletter rundt påskeferien nevnes også som en årsak til prisakselerasjonen. Ifølge britiske statistikkmyndigheter steg flybillettprisene med 27,5 prosent fra mars, den nest største månedlige prisveksten noensinne.

Skuffet finansminister

Finansminister Rachel Reeves sier hun er «skuffet» over inflasjonstallene, som senker sjansene for et nytt rentekutt de kommende månedene.

– Vi er langt unna den tosifrede inflasjonen vi så under den forrige administrasjonen, men jeg er fast bestemt på at vi går lenger og raskere for å putte mer penger i folks lommer, sier Reeves, ifølge Reuters.

Blant investorer prises det nå inn en 40 prosents sjanse for et rentekutt i august, mot 60 prosent før inflasjonstallene.



Den britiske sentralbanken kuttet styringsrenten med 25 basispunkter til 4,25 prosent tidligere i mai.