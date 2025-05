Her kan de feire nok et rentekutt

Islands sentralbank har onsdag besluttet å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 7,5 prosent.

Dette er landets laveste styringsrente på to år. Det er også landets femte strake rentemøte der konklusjonen blir rentekutt.

I mars ble styringsrenten kuttet med 25 basispunkter til 7,75 prosent, etter et dobbeltkutt fra 8,50 til 8,00 prosent på rentemøtet i februar. Fra august 2023 til høsten 2024 ble den holdt på 9,25 prosent.

Onsdagens rentekutt var på linje med forventningene, skriver Bloomberg.

Enstemmig kutt

Samtlige medlemmer i den pengepolitiske komiteen stemte for kuttet, med henvisning til at inflasjonen gradvis er på vei ned. I april var konsumprisveksten på 4,2 prosent, og sentralbankens prognoser peker mot en inflasjon på nær 4 prosent innen årsslutt og deretter et gradvis fall mot inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

«Inflasjonsutsiktene forblir imidlertid svært usikre, ikke minst på grunn av den nylige globale økonomiske uroen,» skriver sentralbanken.



Den legger til at «ytterligere rentekutt vil avhenge av hvorvidt inflasjonen beveger seg nærmere bankens mål på 2,5 prosent».

Inflasjonen på 4,2 prosent i april utgjorde en rekyl fra fallet til 3,8 prosent i mars. I februar 2023 var prisveksten på Island helt oppe i 10,2 prosent.

Etter at Bank of England kuttet sin styringsrente tidligere i mai er det kun Islands sentralbank og Norges Bank som har en styringsrente på minst 4,50 prosent i Vest-Europa.