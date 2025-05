Etter den svake statsobligasjonsauksjonen onsdag, som sendte aksjer rett ned og renter rett opp, er det «mest urovekkende at dollaren samtidig svekket seg», melder sjef for valuta i Deutsche Bank, George Saravelos.

«For oss er dette et klart tegn på at utenlandske investorer holder seg unna amerikanske eiendeler – en form for boikott. Dette henger sammen med de amerikanske statsfinansielle risikoene vi har advart om i lengre tid. Problemet koker ned til at utenlandske investorer rett og slett ikke lenger er villige til å finansiere USAs tvillingunderskudd (statlig budsjettunderskudd og handelsunderskudd) til dagens priser,» skriver Saravelos.

Modellene til Deutsche viser at det er Asia som i hovedsak finansierer det amerikanske underskuddet. Av den grunn blir utviklingen i amerikanske renter og valutakurser kritisk i tidssonene hvor USA ikke handler. Eksempelvis, hvis USD/JPY faller raskt i Tokyo-handelen, er det et klart tegn på at kapital trekkes ut av USA og tilbake til Asia, heter det i notatet.

Kvantitative lettelser?

«Vi tror at ekstreme forstyrrelser i markedet også vil føre til at sentralbanken (Fed) griper inn med en slags nødløsning – som krisetiltak (f.eks. kvantitative lettelser). Men at Fed trykker penger for å kjøpe gjeld, løser ikke selve kjernen i problemet, og det kan faktisk gjøre vondt verre ved å øke inflasjonsforventningene. Til slutt er det bare to reelle løsninger,» skriver Saravelos.

Enten må Kongressen kraftig stramme inn det nåværende budsjettforslaget, slik at det fremstår som troverdig stram økonomisk politikk.

Eller så må verdien på amerikansk gjeld (sett fra utenlandske investorer) falle kraftig, slik at det blir billig nok til at de igjen vil kjøpe.

«Brace for more volatility,» avslutter Saravelos.

Smertegrensen

Goldman Sachs melder for øvrig at rentene vil begynne å legge et reelt press på aksjemarkedet med 10-årsrente på 5 prosent.

«Det mer nyanserte svaret er over 4,7 prosent (før slutten av mai), siden hastigheten på renteoppgangen har langt større betydning enn selve nivået når det gjelder å påvirke aksjemarkedet. Når 10-årsrenten har steget med to standardavvik (60 basispunkter) i løpet av en måned, kommer aksjemarkedet under press,» skriver meglerhuset.