Hverken økonomene eller partene i arbeidslivet hever sin lønnsvekstforventning for neste år. Tvert imot, senker økonomene sin forventning marginalt, til 3,6 prosent.

– Mindre press

Norges Bank-undersøkelsen ble publisert to timer etter SSBs ledighetstall, AKU-undersøkelsen.

– Den indikerer, sammen med tallet på ledige stillinger og størrelsen på arbeidsstyrken, at arbeidsmarkedet kan være i ferd med å bli noe svakere, med mindre press, mener sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

VIKTIG SIGNAL: Endringen i bedriftsledernes tro på egen lønnsomhet kan vise seg viktig for det kommende rentemøtet, mener Kjetil Martinsen. Foto: Iván Kverme

Martinsen peker på at forventningsundersøkelsen kan være en viktig indikator for hva Norges Banks regionale nettverk vil vise i målingen like før rentemøtet i juni:

– Med frontfagsundersøkelsen i havn, skulle jo forventningsundersøkelsen vise høyere lønnsvekst i år, rundt 4,4-4,5 prosent. Og inflasjonsoverraskelsen i februar skulle tilsi at forventningene til inflasjonen øker.

Hva med lønnsomheten?

Men hva bedriftslederne tror om egen lønnsomhet er enda viktigere, mener Martinsen.

Norges Bank-undersøkelsen viser nå et lite flertall av bedriftsledere som tror lønnsomheten vil svekkes. Dette er en klar forverring fra forrige undersøkelse. Et klart flertall oppgir dessuten at lønnsomheten i tiden bak oss faktisk har sunket.

– Produksjonsveksten fra Regionalt nettverk og forventningene til lønnsomheten fra forventningsundersøkelsen er sterkt korrelert. Regionalt nettverk i mars viste høye forventninger til produksjonsveksten, men da trodde bedriftslederne på et rentekutt i mars, og det var før det verste av toll-økninger fra Trump, sier han.

– Nå har vi første store undersøkelse som dekker andre kvartal, med både høyere inflasjon og det utsatte rentekuttet. Hvis forventningene til egen lønnsomhet stiger videre, er det et tegn på at den underliggende veksten i bedriftene er ganske sterk.

Omvendt, hvis bedriftsledernes forventninger til egen lønnsomhet synker klart, vil det normalt være et varsel om at neste regionale nettverk vil være svakere, og Norges Bank legger normalt stor vekt på signalene fra regionalt nettverk.