Vedtaket i den amerikanske kongressen om neste år statsbudsjett roer på ingen måte rentemarkedet.

Selv med endringene som ble gjort i siste liten, vil den amerikanske statsgjelden fortsette å øke i høyt tempo. Dette sendte lange amerikanske statsrenter videre opp torsdag.

Renten på 30-årige statslån passerte for få dager siden 5 prosent, og var torsdag ettermiddag oppe i 5,14 prosent. Tiåringen var for fem dager siden 4,40 prosent. Torsdag nådde den 4,62 prosent, og oppgangen skjøt fart da vedtaket i Kongressen ble kjent.

– Uendret underskudd

Økonomene i Citi Research understreker at endringene i tolvte time hindrer at budsjettunderskuddet øker videre fra årets budsjett.

«Trolig vil underskuddet holde seg relativt stabilt nær 6 prosent av BNP», skriver Andrew Hollenhorst, sjeføkonom for USA i Citi, i en kommentar.

Dette skyldes primært at Kongressen har fremskyndet utgiftskuttene i Medicaid og gjennom nedtrapping av skattekredittene i Inflation Reduction Act (IRA). For å få flertall for dette, presset Mike Johnson, speaker i Representantenes Hus, gjennom en økning i skattefradragene under SALT-ordningen fra 30.000 til 40.000 dollar.

Citi mener mange kritikere av budsjettpakken glemmer provenyet fra økte tollsatser. Disse vil trolig innbringe 200 milliarder dollar årlig, klart over de mest konservative anslagene, tror Citi.

Fed på banen?

«Men uendrede underskudd på høye nivåer utløser likevel bekymring for den langsiktige finansielle bæreevnen», mener Hollenhorst, og viser til den klare renteoppgangen.

«Høyere statsrenter vil bremse økonomien. Svakere vekst kan ikke løses gjennom en ekspansiv finanspolitikk, ettersom det vil føre til enda høyere renter», advarer han.

Citi, som lenge har vært klare renteduer, tror at et fortsatt høyt nivå på langrentene vil presse Fed til grep:

«Hvis høye langrenter vedvarer, kan svakere vekst presse Fed til å kutte renten mer aggressivt enn deres nåværende vente-og-se-holdning indikerer».

Så langt virker det ikke som rentemarkedet er like sterke i troen på et snarlig rentekutt. Prisingen i rentemarkedet har ikke endret seg de siste dagene, og tilsier fortsatt to rentekutt i år.