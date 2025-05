Gjestekommentar

Kyrre Aamdal, seniorøkonom, DNB Carnegie. Foto: Iván Kverme

Etter rentemøtet i mars ønsket LO å endre Norges Banks mandat. Daværende leder Peggy Hessen Følsvik uttalte til E24 at ønsket «… er noe av det som vil stå høyest på vår prioriteringsliste», og viste til høstens valg.

LO har lenge ment at renten ble satt opp for mye og for raskt da prisveksten steg til høye nivåer i 2022 og 2023. Etter deres syn legger Norges Bank for lite vekt på utviklingen i produksjon og sysselsetting, og for mye vekt på utenlandske inflasjonsimpulser. Derfor burde mandatet endres slik at hensynet til produksjon og sysselsetting får mer vekt, så Norges Bank i mindre grad reagerer på prisimpulser den ikke kan påvirke.

Må forsvare seg alene

Diskusjonen om pengepolitikken handler ofte om de mange som mener at renten er for høy eller at det ikke bør settes så mye opp, mens sentralbanken må forsvare seg alene.

Det var nok derfor sentralbanksjef Ida Wolden Bache i sin årstale i februar tok til orde for regelmessige gjennomganger av rammeverket for pengepolitikken, slik sedvanen er i noen andre land. Slike gjennomganger, mente hun, kan styrke den demokratiske forankringen av mandatet for pengepolitikken. Med andre ord: En politisk forankring vil kunne være et forsvar mot angrep i en periode med upopulær innstramming.