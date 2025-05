Vi lever lenger. Vi lever sunnere. Og vi jobber lenger. Dette er en undervurdert trend med stor økonomisk betydning. Goldman Sachs’ ferske analyse «The Path to 2075» snur bekymringene om demografisk kollaps og «eldrebølge» på hodet. Budskapet er klart: En aldrende befolkning trenger ikke nødvendigvis bli en byrde, hverken for økonomien eller for politikerne.

At gjennomsnittsalderen i verden vil øke kraftig de neste årene og tiårene, er blitt fremstilt av meg og mange andre som en økonomisk trussel: Flere pensjonister kan bety høyere offentlige utgifter til helse, trygd og pensjon, og færre yrkesaktive som gir skatteinntekter til staten.

Den beste måten å løse de økonomiske utfordringene fra en aldrende befolkning, er hverken høyere skattenivå eller kutt i offentlige utgifter

Det er riktig at andelen av befolkningen i såkalt arbeidsfør alder (15–64 år) i utviklede økonomier har falt fra 67 prosent i 2000 til 63 prosent i dag, og ventes å synke videre til 57 prosent innen 2075. Selv i fremvoksende økonomier ventes andelen i denne aldersgruppen å falle fra 66 i dag til 61 prosent i samme periode.

Utviklingen må likevel sees i lys av to samtidige trender: Økende gjennomsnittlig levealder og bedre helse i høy alder. I 1950 var global, forventet levealder 62 år; i dag er den 75. I utviklede økonomier er tallene enda mer slående: fra 72 år i 1975 til 82 i dag. Samtidig indikerer en ny, omfattende studie fra Det internasjonale pengefondet (IMF) at en 70-åring i 2022 hadde samme kognitive evner som en 53-åring i 2000. Like interessant at dagens 70-åring har samme fysiologiske forutsetninger som en 56-åring i 2000, ifølge IMF.

Med andre ord: «70 er det nye 53».

Den beste måten å løse de økonomiske utfordringene fra en aldrende befolkning, er hverken høyere skattenivå eller kutt i offentlige utgifter, men derimot at flere av oss vil stå i arbeid lenger enn før. Et annet svært så positivt funn i rapporten er at mens forventet levetid i utviklede økonomier har økt med 5 prosent siden 2000, har den effektive yrkesaktive perioden økt med 12 prosent, fra 34 til 38 år. Yrkesdeltakelsen målt som andel av totalbefolkningen har dermed økt fra 46 til 48,3 prosent, selv om selve andelen 15–64-åringer, altså den demografiske arbeidsstyrken, har krympet.