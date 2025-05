Meloni håper på Moody’s-opprykk

Italias kredittvurdering heller mot en mulig oppgradering hos Moody’s Ratings, etter streng budsjettdisiplin og politisk stabilitet under statsminister Giorgia Meloni, skriver Bloomberg.

Eurosonens tredje største økonomi beholder vurderingen Baa3 – ett hakk over søppelstatus – men Moody’s endret fredag utsiktene fra stabile til positive. Ratingbyrået peker på bedre enn ventet budsjettutvikling i 2024 og en stabil innenrikspolitisk situasjon.

Oppgradert i april

– Dette er resultatet av det seriøse og stille arbeidet vi har gjort siden starten av regjeringen, sier finansminister Giancarlo Giorgetti.

– Dette kommer både familier, bedrifter og italienske banker til gode, legger han til.

Vurderingen bringer Moody’s på linje med konkurrenter som S&P, Fitch og DBRS, som alle har rost regjeringen for politisk stabilitet og budsjettdisiplin – hvor underskuddet er på vei ned mot EUs tak på 3 prosent innen neste år – for første gang siden før pandemien.

S&P oppgraderte landet i april, mens Scope Ratings har beholdt Italia på BBB+, tre nivåer over søppelstatus. Mens både Fitch Ratings og DBRS Morningstar har positive utsikter og antyder mulige oppgraderinger, ifølge Bloomberg.

Statsgjeld på 130 prosent

Markedene reagerte positivt på nyheten. Ifølge Bloomberg ligger nå renteforskjellen mellom italienske og tyske tiårige statsobligasjoner på rundt 100 basispunkter, under halvparten av nivået da Meloni tok over i 2022.

Samtidig har Italia fortsatt utfordringer. Statens gjeld ligger godt over 130 prosent av BNP, og EU-kommisjonen tror den vil stige videre. Moody’s advarer også om en aldrende befolkning og svekket gjeldsbetjeningsevne.

I tillegg skuffer også den økonomiske veksten. Regjeringen har senket årets vekstanslag til 0,6 prosent, ned fra 1,2 prosent.

Moody’s tidligere negative syn var lenge et problem for Meloni. Byråets nedjusterte Italia rett før valget i 2022, og først året etter ble faren for nedgradering fjernet, ifølge Bloomberg.