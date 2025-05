Japansk storbank: Markedet er dysfunksjonelt

Rentene på superlange japanske statsobligasjoner er omtrent uendret mandag ettermiddag, med 30-årsrenten på 3,03 prosent og 40-årsrenten på 3,54 prosent.

Sjeføkonom Yasunari Ueno i Mizuho Securities melder mandag at det finnes en klar trend i dette markedet: Rentene stiger kraftig, og det finnes ingen stabile kjøpere. Likviditeten i den ytre delen av kurven er nå så svak at det ikke finnes nok kjøpere og selgere til å sette stabile priser.

«Mai-utgaven av Bank of Japans obligasjonsmarkedsundersøkelse viste tydelig at det japanske obligasjonsmarkedet er dysfunksjonelt,» utdyper Ueno.

Neppe Liz Truss-moment

Sjeføkonomen skriver at flere sammenligner situasjonen med hva som skjedde i det britiske markedet og «Truss-sjokket» i 2022, da rentene skjøt i været som en reaksjon på uansvarlig budsjettpolitikk. Ueno mener imidlertid at dagens utvikling i Japan skyldes helt andre forhold. Det er først og fremst en teknisk ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i obligasjonsmarkedet som driver rentene opp – ikke investorenes protest mot regjeringens økonomiske politikk.

Det finnes tiltak for å bedre markedssituasjonen, mener Mizuho, men det påpekes at sentralbankens handlingsrom er begrenset. BOJ skal redusere kjøpene, og kan dermed neppe fjerne den strukturelle ubalansen.

Løsninger

Ueno ser følgende løsninger på trøbbelet:

Den sittende regjeringen må håndtere spørsmålet rundt budsjettdisiplin. Her snakkes det om debatten rundt merverdiavgift. Skatten er den største bidragsyteren til Japans statskasse og utgjør mer enn 30 prosent av inntektene. Opposisjonspartiene går til valg for å senke avgiften, noe også 70 prosent av befolkningen støtter, ifølge en meningsmåling fra FNN.

Når det gjelder ubalansen mellom tilbud og etterspørsel etter de superlange obligasjonene, bør dette takles via justeringer i Finansdepartementets utstedelsespolitikk.

«Det er avgjørende at Bank of Japan på rentemøtet i juni presenterer en ‘foreløpig vurdering’ av sine obligasjonskjøp som ikke inneholder overraskelser for markedet, og som tar hensyn til å unngå problemer for Finansdepartementets gjeldsforvaltning eller unødvendig svekker stemningen i markedet,» avslutter Ueno.