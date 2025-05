Aksjesjef: Disse tjener mest på skattepakken

Aksjesjef og kvantstrateg Savita Subramanian i Bank of America har regnet på det foreslåtte amerikanske skatteforslaget – «The One, Big, Beautiful Bill» – som ble vedtatt i Representantenes hus fredag, og nå skal videre til behandling i Senatet. President Trump har signalisert at pakken skal vedtas innen 4. juli, ifølge Subramanian.

Hun ser klare vinnere og tapere som følge av de ventede endringene i skattepolitikken.

Skattepakken inneholder flere tiltak rettet mot lav- og middelinntektsgrupper, herunder fritak for skatt på tips og overtid, samt høyere fradrag på delstats- og lokale skatter (SALT).

Demper inflasjonspresset fra toll

Ifølge Subramanian kan pakken gi direkte utslag i økt kjøpekraft for en stor andel av forbrukerne.

«Tiltaket vil trolig komme lavprisaktører innen detaljhandel – som dagligvarer, rabatterte varer og personlige produkter – til gode, og dermed bidra til å dempe inflasjonspresset fra tollsatser», skriver Subramanian.

«Andre skattekutt, som for eksempel heving av taket for fradrag på delstats- og lokale skatter (SALT), vil også gi fordeler for lav- og middelinntektsgrupper, og dermed støtte konjunkturfølsomme selskaper med forbrukerfokus», legger hun til.

I oversikten over S&P 500-selskapene som er mest positivt knyttet til kutt i personskatt, troner Caesars Entertainment, etterfulgt av Tesla, Williams-Sonoma og Generac Holdings.

Vinnere fra innenlandsk produksjon

Subramanian peker også på skatteincentiver som kan stimulere innenlandsk produksjon, blant annet gjennom bonusavskrivninger og skattekutt på forskning og utvikling (FoU).

«Skatteforslagets bestemmelser kan være fordelaktige for amerikanske produsenter, spesielt de som fokuserer på innenlandsk FoU og investeringer,» skriver Subramanian.

Her screener Alliant Energy Corporation, Ameren Corporation, American Electric Power Company og Atmos Energy Corporation som de mest lovende.

Vinnerne ved høyere statsrente

Dersom pakken vedtas, vil den øke den amerikanske statsgjelden med 3,8 billioner dollar, ifølge Kongressens budsjettkontor. I den anledning har Subramanian funnet aksjene som vil tjene mest – og minst – på høyere statsrenter.

Selskapene i S&P 500 som er mest utsatt for høyere tiårsrente, er Crown Castle, Equifax, American Tower Corporation og MSCI.

Selskapene som kan tjene på høyere tiårsrente, er Prudential Financial, Raymond James Financial, MetLife og Charles Schwab.