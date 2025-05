Trumps tollsjokk: Forbereder krisepakke

Japans regjering forbereder å bruke 900 milliarder yen i statlige midler på en krisepakke som skal dempe virkningene fra USAs president Donald Trumps nye tollsatser, melder Reuters og viser til nyhetsbyrået Kyodo.

Det tilsvarer 63,5 milliarder kroner.

Ifølge Kyodo vil japanske myndigheter ta i bruk budsjettreserver for å finansiere krisetiltakene, i tillegg til eksisterende budsjetter. Tiltakene vil blant annet inkludere finansiell støtte til små og mellomstore bedrifter samt grep som skal dempe kostnader til strøm og annen infrastruktur.

En beslutning kan bli tatt tirsdag, ifølge nyhetsbyråene.

Trump har innført en toll på 10 prosent for japansk import, samt 25 prosent for biler, stål og aluminium. Den såkalte gjengjeldelsestollen settes til 24 prosent tidlig i juli om ikke landene kommer til en ny avtale.

Ser mot G7-møte

Søndag rapporterte Japans statsminister Shigeru Ishiba om fremskritt i forhandlingene med USA, og at han ønsker ytterligere tollsamtaler med amerikanerne, med mål om å oppnå et resultat i løpet av G7-møtet i Canada 15. til 17. juni, ifølge Reuters.

Fredag hadde den japanske statsministeren en 45 minutter lang telefonsamtale med Trump, der de diskuterte sikkerhet, diplomati og toll.

Kort tid etter uttrykte Trump sin støtte til Nippon Steels oppkjøp av U.S. Steel. Den japanske stålgiganten har lagt inn et bud på 14,9 milliarder dollar, og ifølge NTB mener Trump at det planlagte partnerskapet vil skape arbeidsplasser og hjelpe den amerikanske økonomien. Trump har dessuten uttrykt at USA kommer til å ha kontroll over U.S. Steel som en del av avtalen.

Trump venter at partnerskapet vil kunne skape minst 70.000 arbeidsplasser og tilføre 14 milliarder dollar til USAs økonomi, ifølge Bloomberg.