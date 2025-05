EU: Vil stressteste skyggebankene

Dermed følger EU etter Storbritannias sentralbank, Bank of England, som gjennomførte en lignende stresstest av de såkalte skyggebankene i 2024. Det gjøres for å teste motstandsdyktigheten i det finansielle systemet utenfor banksektoren, ifølge Financial Times.

Skyggebanker er finansinstitusjoner utenfor banksektoren som driver med utlån og investeringer, men som ikke omfattes av de samme reglene som tradisjonelle banker. Det omfatter blant annet hedgefond og private equity, samt pensjonsfond og forsikringsselskaper.

Implementeringen av detaljene i stresstesten er fortsatt på planleggingsstadiet, men FTs kilder forventer at det kan komme i løpet av 2026.

EUs ønske om å teste motstandsdyktigheten til de såkalte «skyggebankene» kan få sektoren til å frykte at den vil være underlagt strengere regler i fremtiden. I dag har pengemarkedsfondene i EU lavere likviditetskrav enn sine motparter i Storbritannia og USA.

Siden finanskrisen i 2008 har långiving skiftet fra tradisjonelle banker til finansinstitusjoner som oppfører seg som om de var banker, men som står overfor lettere reguleringer. Mellom 1999 til 2023 har utlån fra banker i eurosonen til skyggebanker tredoblet seg, til 6 billioner euro ved utgangen av 2023. Ved utgangen av 2023 sto skyggebanker for rundt en fjerdedel av de utestående lånene på 19 billioner euro i eurosonen, ifølge ESB.

Manglende transparens og de potensielt økt risiko er blant bekymringene knyttet til skyggebankenes økte utlånsbøker.

De siste årene har skyggebankene stått i sentrum av flere skandaler, blant annet kollapsen i Archegos Capital Management, som gikk konkurs etter marginkrav fra flere skyggebanker. Blant annet endte Credit Suisse med et tap på over 5 milliarder dollar, som bidro til at banken senere måtte kjøpes opp av UBS.

På nasjonsnivå har flere land annonsert at de vil gjennomføre lignende stresstester av skyggebankene, deriblant Frankrike, skriver FT.

Målet med stresstesten er å undersøke hvordan en krise ville spredd seg mellom de ulike delene av finanssystemet, og hvorvidt dette vil forsterke sjokket fremfor å dempe det.

Konklusjonen fra stresstesten i Storbritannia var at motstandsdyktigheten i var «relativt høy»