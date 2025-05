Grepet som krymper USA-tollen

Amerikanske bedrifter børster nå støvet av et halvglemt virkemiddel for å minimere toll-kostnadene.

Knepet er enkelt, og det er fullt lovlig, slår kilder fast overfor CNBC. Resultatet er at tollen fastsettes på grunnlag av prisen på det første omsetningsleddet i USA, «first sale rule».

Hvis et produkt koster 5 dollar hos importøren, som så selger videre til en grossist før varen endelig når butikkene med en pris på 50 dollar, vil normalt også tollen på importleddet vokse med samme påslag via grossist og detaljist. En toll på 1,50 dollar (30 prosent), ender i dette tilfellet opp som et prispåslag på 15 dollar.

Knepet som «first sale rule» åpner for er at sluttleddet, eventuelt grossisten, kan betale tilbake til importøren for tollen som ble ilagt ved innførselen. Dermed ryker påslaget fra tollen ut av resten av margindansen, og sluttsummen øker med 1,50 dollar, ikke med 15 dollar.

Økte under Trump

«Regelen tillater deg å bruke den første salgsprisen fra produsenten til salgsleddet for å fastsette den endelige tollen», sier Brian Bleischer, senioradvokat i Miller & Chevalier Chartered til CNBC.

Regelfortolkningen ble innført i 1988, men fikk først bred anvendelse under Trumps første runde med økte tollsatser under hans første presidentperiode. Nå øker bruken av «first sale rule» igjen markert.

Prosedyren og kriteriene for å kunne bruke «first sale price» ligger på hjemmesiden til US Customs and Border Protection.

OPPSKRIFTEN: Amerikanske tollmyndigheter viser åpent frem veien til lavere tollregning. Skjermbilde: cbp.gov

Rådgivningsselskapet Cozen O’Connor omtaler regelen slik:

«Dette er et viktig prinsipp i amerikansk toll-lovgivning. Dette kan utnyttes strategisk for å redusere importverdien av varer for å minimere toll. Denne strategien burde uten å nøle brukes av importører som har anledning».

– Betydelige fordeler

For at regelen kommer til anvendelse, stilles visse krav. Produktet må gjennom minst to salg, ett fra utlandet og minst ett i USA. Salgsleddene kan ikke være under samme eierskap, og må være reelt uavhengige av hverandre. Videre må det bevises at produktet var ment for USA, og ikke havnet der tilfeldig.

Når dette er oppfylt, gjør regelen det mulig å unngå at tollsatsen, som er 30 prosent for varer fra Kina under den nåværende pausen, ikke aggregeres opp med normale påslag i de påfølgende leddene i transaksjonen.

Det som trolig hindrer enda mer utstrakt bruk av omgåelsen, er at knepet krever at importøren er villig til å opplyse om sine priser til sluttleddet.

I praksis er ordningen mest aktuell for dyrere konsum- og luksusvarer, hvor marginene ofte er høye.

Ifølge CNBC varslet italienske Moncler i forrige måned at de aktet å bruke «first sale rule», og viste til «betydelige fordeler» på kostnadssiden. Moncler-representanter viste til at prisen ut fra fabrikk er «mye lavere» enn sluttprisen og omtrent halvparten av prisen mellomleddet krever.

Det sveitsiske biotech-selskapet Kuros Biosciences har varslet en taktisk omlegging av distribusjonen for å kunne bruke «first sale price». Nå innføres et grossistledd i handelen frem til sluttbrukere, ifølge CNBC. Også grillprodusenten Traeger nevnes som en bedrift som åpent har lagt om.